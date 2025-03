Giornata Internazionale della Donna, gli eventi in provincia di Varese

L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per riflettere sui diritti, sulle conquiste e sulle sfide ancora aperte. In tutta la provincia di Varese, istituzioni, associazioni e realtà locali promuovono un ricco programma di eventi: incontri di approfondimento, momenti di condivisione e iniziative culturali, ma anche serate all’insegna della musica e dello spettacolo per vivere questa ricorrenza in modi diversi e significativi.

L’8 marzo è anche il giorno in cui un piccolo fiore giallo, delicato e profumato, diventa protagonista: la mimosa.

Simbolo per eccellenza della Festa della Donna in Italia, questa pianta non è stata scelta a caso. Con la sua capacità di resistere alle intemperie e di fiorire proprio a ridosso della primavera, la mimosa incarna forza e resilienza, qualità che da sempre caratterizzano le donne nella loro battaglia per i diritti e la parità. Un gesto semplice, quello di regalare un rametto di mimosa, che affonda le sue radici nella storia e nel significato più profondo di questa giornata. Abbiamo chiesto a Vittore Nicora di Nicora Garden quali sono le qualità che contraddistinguono questo fiore e qualche curiosità. Ecco qui l’intervista

Di seguito le iniziative in programma a Varese e nel Varesotto:

EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte l’esposizione curata da Alessandra Redaelli celebra la forza, la gioia e l’ironia del femminile. L’inaugurazione della mostra Pink&Powerful si terrà sabato 8 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria, in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Da mercoledì 5 a domenica 9 marzo, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago propone un menù speciale arricchito da un dolce simbolo della Festa della Donna: la Torta Mimosa – Tutte le informazioni

VARESE – Festa della donna a casaeventi Varese: sabato 8 marzo sei invitata al D+DAY MIMOSA APERI+PARTY una serata tra donne per fare nuove amicizie, divertirsi, imparare e vivere un’esperienza unica in un ambiente accogliente e raffinato. – Tutte le informazioni

GLI EVENTI

VARESE – L’8 marzo alle ore 21, il Salone Estense del Comune di Varese ospiterà lo spettacolo teatrale “Tutta Casa, Letto e Chiesa” di Dario Fo e Franca Rame, regia di Franca Rame, con l’interpretazione di Marina De Juli. – Tutte le informazioni

VARESE – Educazione finanziaria per superare il gender gap. Un incontro con Gianfranco Fabi giornalista professionista esperto di economia. Sabato 8 marzo 2025 alle ore 11,00 nella sede ANC (Ass. Naz. Carabinieri) via Romagnosi 9 Varese – Info

VARESE – Per la terza volta a Varese verrà rivendicata la Giornata internazionale dei diritti delle donne, un giorno in ritardo però, dato che quest’anno la celebrazione del carnevale cade proprio l’8 marzo ed ha avuto la priorità. Per questo motivo, il corteo “Siamo Marea”, a cui aderiscono molte realtà associative del territorio, sarà domenica 9 marzo. Il concentramento è previsto per le 16 in Piazza Monte Grappa, per dire basta con la cultura patriarcale ed essere “il grido altissimo e feroce anche di tutte quelle donne che non hanno voce” – Tutte le informazioni

BESOZZO – Domenica 9 marzo alle ore 17.30 l’Amministrazione comunale di Besozzo, organizza l’incontro con l’autore Danilo Sacco che parlerà del suo libro “Donne Senza Paura: vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”. Il libro racconta vite di donne coraggiose provenienti da tutti i continenti, che hanno impresso svolte fondamentali nella conquista di diritti civili – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Il 7 marzo si terrà un incontro culturale gratuito presso la Biblioteca di Bodio Lomnago. L’evento, intitolato “La Donna nel Passato: dal Neolitico alle Matrone Romane di Angera”, offrirà una panoramica sull’evoluzione della figura femminile nell’antichità, dalla mitologia greca e romana al Medioevo, fino alle segnatrici e curatrici dei giorni nostri. – Tutte le informazioni

MALNATE – Mercoledì 5 marzo, alle ore 20:45, alla sala consiliare di Malnate, si terrà un incontro dedicato alla presentazione delle figure femminili scelte per la toponomastica cittadina. L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare il contributo delle donne alla storia locale – Tutte le informazioni.

CASTRONNO – Lo spettacolo teatrale “Fuochi”, tratto dall’omonimo libro di Marguerite Yourcenar sarà messo in scena venerdì 7 marzo 2025 alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno con ingresso libero. Lo spettacolo, della compagnia Giorni Dispari Teatro, porta sul palco figure femminili potenti e tormentate della letteratura e della storia – Tutte le informazioni

LUINO – Il Centro Antiviolenza Donna Sicura, organizza un evento dal titolo “Donne in cerchio: interviste a più voci” . L’appuntamento è previsto per domenica 9 marzo 2025 alle ore 17.00, presso Palazzo Verbania di Luino. Tre figure femminili condivideranno le proprie esperienze professionali e personali, raccontando il loro percorso e le sfide affrontate durante il cammino – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al Teatro Italia di Germignaga l’8 marzo va in scena il monologo di Lucia Schierano dedicato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata del mondo – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – Sabato 8 marzo 2025 la Pro Loco di Lonate Ceppino APS organizza la “Camminata in Rosa”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Oltre alla camminata, sarà disponibile un’importante opportunità per la salute delle donne: dalle 9:30 alle 17:30, presso il Comune, sarà presente una clinica mobile per visite senologiche gratuite finalizzate alla prevenzione oncologica. La prenotazione delle visite è obbligatoria – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Dal 1 al 7 marzo si terranno presso la sede in Piazza Artisti Viggiutesi, 5, una serie di eventi ed iniziative culturali organizzate dall’Associazione SOMS Insubriche ETS in occasione della Settimana dedicata alle Donne – Info

TRADATE – Venerdì 7 marzo una serata tra cielo e terra al Centro Didattico Scientifico di Tradate dal titolo: “Miti e leggende di donne celesti”. Un incontro dedicato alla scoperta delle figure femminili del cielo, viaggiando da una parte all’altra del mondo a scoprire come alcune leggende, anche se narrate da popoli molto distanti tra loro, non sono poi così diverse. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Lo spettacolo “La festa delle donne – Tesmoforiazuse”, diretto da Paolo Franzato, torna in scena sabato 8 marzo alle 21 al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte. – Le informazioni

CASSANO VALCUVIA – La Biblioteca Comunale di Cassano Valcuvia inaugurerà sabato 8 marzo alle ore 15:00 la mostra fotografica “Cassano e le sue donne”. L’esposizione, che ripercorre la storia femminile del paese dal 1900 al 1980, offrirà uno sguardo sulla vita e sul ruolo delle donne nella comunità locale attraverso immagini d’epoca. L’evento si terrà presso il Centro Documentale Frontiera Nord – Linea Cadorna. Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno celebra la giornata dedicata alla donna con un concerto del Trio d’Archi, tutto al femminile, “Rose di Maggio” e con la mostra di quadri di Milena Pozzatello, artista emergente e talentuosa. Appuntamento il 9 marzo alle 16.30 a Villa De Strens. Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro del Popolo sarà proposto un concerto lirico che vedrà protagonista il soprano Forooz Razavi, accompagnata al pianoforte dal Maestro Damiano Cerutti. L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo alle ore 18.30, con ingresso libero. – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Cultura, salute, educazione e inclusione sociale: sono questi gli argomenti trattati nel fitto calendario di iniziative dedicate alle Donne, organizzate dall’amministrazione Comunale. Tutte le informazioni di Marzo Donna.

CAZZAGO BRABBIA – Martedì 11 marzo 2025, dalle ore 15:30 alle 17:00, all’oratorio Cardinal Schuster, si terrà un evento speciale dedicato alla celebrazione della Giornata delle Donne. L’incontro, dal titolo “Donne di Lago”, sarà un’occasione per ascoltare i racconti di Betty Colombo, autrice e narratrice, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso storie al femminile legate al territorio e alla cultura lacustre. – Tutte le informazioni