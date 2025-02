Marzo Donna: Olgiate Olona celebra il valore e l’impegno delle donne

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona è lieta di presentare Marzo Donna, un’iniziativa nata dalla consapevolezza che la valorizzazione del ruolo della donna nella società sia un obiettivo imprescindibile per un futuro più equo e inclusivo. In un contesto in cui le donne continuano a lottare per il riconoscimento dei loro diritti e per la parità di opportunità, il Comune ha voluto dare un segnale concreto e incisivo.

L’organizzazione di questa rassegna è stata curata dall’Ufficio Servizi Sociali, con il contributo della Biblioteca di Olgiate Olona per la parte culturale. Marzo Donna non è solo una celebrazione, ma un percorso di sensibilizzazione che toccherà diversi ambiti della vita femminile: cultura, salute, educazione e inclusione sociale. Il programma prevede incontri, eventi e iniziative pensate per offrire strumenti di crescita personale e occasioni di confronto, affinché ogni donna possa sentirsi protagonista del proprio cammino e della comunità in cui vive.

Un ruolo chiave nell’iniziativa è stato svolto dal Sindaco Giovanni Montano, che ha fortemente sostenuto il progetto. Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali Leonardo Richiusa ha curato con particolare attenzione le problematiche sociali e le difficoltà quotidiane delle donne, mentre l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Educativi Sofia Conte ha favorito gli aspetti formativi del programma. Fondamentale anche l’impegno della Consigliera delegata alla Salute, Daniela Camatta, che ha posto al centro il benessere femminile, e della Consigliera delegata all’Inclusione Sociale, Giorgia Zanin, che ha lavorato per garantire l’accessibilità e la partecipazione attiva di tutte le donne.

Ecco alcuni degli eventi più significativi in programma:

Presentazione del libro “Storia di una brava ragazza” con l’autrice Arianna Farinelli (13 febbraio)

Un romanzo che racconta la ricerca di identità di una giovane donna tra desideri, doveri e ruoli imposti dalla società.

“Ogni donna ha una storia da raccontare. Ascoltarla è il primo passo per comprenderla.”

Visite senologiche gratuite in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (15-16 marzo, Sala visite Comune)

Un’iniziativa per sensibilizzare sulla prevenzione e sull’importanza della diagnosi precoce.

“La prevenzione è il primo gesto d’amore verso noi stesse.”

Conoscere la cistite: prevenzione e cura per il benessere femminile (21 marzo, Teatrino di Villa Gonzaga)

Un incontro con specialisti per approfondire una problematica spesso sottovalutata.

“Conoscere il proprio corpo è il primo passo per prendersene cura.”

Gruppo di Libroterapia con la Dott.ssa Megghy Longhi (19 marzo, Biblioteca Comunale)

Un percorso di crescita e consapevolezza attraverso la lettura e la condivisione di esperienze.

“Le parole curano, i libri ispirano, la lettura trasforma.”

Presentazione del progetto “C’è Ancora Domani” (28 marzo, Palazzetto dello Sport)

Un incontro con la psicoterapeuta Stefania Andreoli e gli Enti del Terzo Settore per discutere il tema della violenza di genere.

“Il futuro è nelle nostre mani: costruiamolo con consapevolezza e determinazione.”

Presentazione del libro “Mie Care Maestre” con l’autore Fabio Genovesi (data da definire, Teatrino di Villa Gonzaga)

Un omaggio alle donne che hanno lasciato un segno nel percorso educativo di tante generazioni.

“Ogni donna che insegna, ispira. Ogni donna che ispira, cambia il mondo.”

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi e a contribuire attivamente a questa iniziativa, affinché Marzo Donna possa essere il punto di partenza per un impegno costante verso una società più giusta e inclusiva.