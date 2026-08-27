Ad Olgiate Olona due giorni di festa e inclusione con il “7mber fest”:

Due giorni dedicati all’integrazione, al divertimento in famiglia e alla vita di comunità: ad Olgiate Olona sta per prendere il via la quinta edizione del “7mber fest”. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 la sede della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro aprirà le proprie porte a grandi e piccini con un ricco programma di attività, musica e buona cucina.

Due giornate di festa ad Olgiate Olona

L’evento, promosso ormai da anni come momento cardine per favorire la socializzazione e l’inclusione, gode del patrocinio del Comune di Castellanza e rappresenta un’occasione speciale per conoscere da vicino le attività della struttura. Gli spazi della cooperativa olgiatese saranno infatti liberamente visitabili durante l’intero fine settimana, accogliendo le famiglie e tutti i cittadini che vorranno condividere un momento di festa.

Animazione, attrazioni e musica per tutte le età

Le attrazioni in programma sapranno coinvolgere i visitatori di ogni età. Per i più piccoli e per le famiglie sono previsti giochi, strutture gonfiabili, spettacoli con i mangiafuoco e le attese passeggiate a cavallo dei pony. Ad accompagnare le varie attività saranno le performance musicali di Davide Taffelli e le note travolgenti della “The Famousa Balcon Band”, che animeranno l’atmosfera per l’intera durata della manifestazione.

I momenti conviviali in cooperativa

La dimensione conviviale sarà uno dei punti forti della quinta edizione del “7mber fest”. Gli organizzatori attendono il pubblico sia per la cena di sabato 12 settembre sia per il pranzo di domenica 13 settembre. Due appuntamenti pensati per sedersi a tavola insieme, favorire l’incontro tra le persone e sostenere lo spirito di apertura e accoglienza che da sempre contraddistingue l’operato quotidiano della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro.