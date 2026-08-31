Incidente in A8 tra Cavaria e Solbiate Arno: due persone coinvolte e uscita chiusa

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 7:25 di questa mattina, lunedì 31 agosto, sta causando disagi alla circolazione lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Lo scontro si è verificato nel comune di Oggiona con Santo Stefano nel raccordo autostradale della A8 compreso, in direzione del capoluogo bosino.

I soccorsi e i coinvolti

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due vetture e due persone: una ragazza di 20 anni e un uomo di 51 anni. Sul posto sono stati prontamente allertati i soccorsi sanitari del servizio Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario. In posto anche la polizia stradale. e ai tecnici dell’ATS Novate.



Chiuso lo svincolo di Cavaria

A causa del sinistro, l’uscita autostradale di Cavaria è stata temporaneamente chiusa al traffico per i veicoli provenienti da Milano. La misura si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi di rito.

Le deviazioni per la viabilità

Autostrade per l’Italia segnala che per chi proviene da Milano ed è diretto verso la zona di Cavaria l’uscita consigliata è quella di Solbiate Arno – Albizzate.