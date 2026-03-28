Risse e aggressioni dal Gallaratese al Ceresio: tutto in un’ora nel cuore della notte
Gli episodi più gravi a Ponte Tresa e a Vergiate. Ma ambulanze e forze dell'ordine sono state chiamate anche a Gallarate e Somma
Una notte agitata tra aggressioni e risse in diverse zone della provincia di Varese, tra Gallaratese e area del Ceresio, con interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.
Il primo episodio si registra poco dopo le 2 di notte nel centro storico di Somma Lombardo, in via Luigi Briante, dove un uomo di 53 anni è rimasto coinvolto in un’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate e i soccorritori, che hanno prestato cure sul posto (non è stato necessario il trasferimento in ospedale).
Esattamente in contemporanea a Lavena Ponte Tresa, in via Melli Don, si è verificata una rissa che ha coinvolto due uomini di 37 e 38 anni, uno dei due ha riportato ferite significative (ma non è in pericolo di via). Anche in questo caso sono stati allertati i sanitari, con il successivo trasporto in ospedale mentre le indagini sono state affidate ai carabinieri.
Dopo le due e mezza altro intervento a Gallarate, in via Cavour: una giovane donna di 24 anni è rimasta lievemente ferita in un’aggressione. L’intervento è stato gestito dalla Polizia di Stato, con il supporto del personale sanitario che ha provveduto al trasferimento della ragazza in ospedale in “codice verde”.
Alle 3 un ulteriore episodio violento è stato segnalato a Vergiate, in via Sempione. Vittima un uomo di 25 anni, soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari intervenuti insieme ai carabinieri: il 25enne è stato portato in ospedale al Circolo di Varese con ferite o traumi significativi, anche se non in pericolo di vita.
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