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Lutto a Malnate per la scomparsa di Fabio Crugnola

Profondo cordoglio a Malnate per la morte dell'imprenditore, che dopo i primi passi alla Braghenti aveva avviato un fortunato studio tessile oggi portato avanti dai figli. Era stato calciatore vestendo le maglie di Verbania e Pro Patria

fabio crugnola malnate

La comunità di Malnate piange la scomparsa di Fabio Crugnola. Nato nel 1950, il suo percorso lavorativo ha preso il via a Malnate nella storica ditta Braghenti, dove ha mosso i primi passi prima di intraprendere la strada dell’imprenditoria. Con visione e dedizione ha poi fondato un proprio studio professionale attivo nel settore tessile, riuscendo a costruire una realtà di successo che oggi prosegue il suo cammino grazie all’impegno dei figli.

I successi nel mondo del calcio

Oltre all’attività professionale, Fabio Crugnola è ricordato da tanti appassionati per il suo passato da calciatore. In gioventù ha difeso i colori di club storici del panorama locale e nazionale, giocando con le maglie di Verbania e Pro Patria.

La sua figura è sempre rimasta molto legata a Malnate, dove ha mantenuto salde radici e dove era conosciuto e stimato dalla comunità.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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