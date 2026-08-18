Lutto a Malnate per la scomparsa di Fabio Crugnola

La comunità di Malnate piange la scomparsa di Fabio Crugnola. Nato nel 1950, il suo percorso lavorativo ha preso il via a Malnate nella storica ditta Braghenti, dove ha mosso i primi passi prima di intraprendere la strada dell’imprenditoria. Con visione e dedizione ha poi fondato un proprio studio professionale attivo nel settore tessile, riuscendo a costruire una realtà di successo che oggi prosegue il suo cammino grazie all’impegno dei figli.

I successi nel mondo del calcio

Oltre all’attività professionale, Fabio Crugnola è ricordato da tanti appassionati per il suo passato da calciatore. In gioventù ha difeso i colori di club storici del panorama locale e nazionale, giocando con le maglie di Verbania e Pro Patria.

La sua figura è sempre rimasta molto legata a Malnate, dove ha mantenuto salde radici e dove era conosciuto e stimato dalla comunità.