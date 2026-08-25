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Gallarate/Malpensa

Grandine e vento su Malpensa: voli cancellati, ritardi e allagamenti nei terminal

Vento forte e grandine hanno interessato l’area del Gallaratese con ripercussioni sul traffico aereo. Passeggeri hanno documentato infiltrazioni e pannelli dei soffitti staccati nei terminal

Maltempo a Malpensa (foto di Vola Malpensa - Milano MXP)

Il forte maltempo che nella serata di lunedì 24 agosto ha colpito il sud della provincia di Varese ha creato disagi anche all’aeroporto di Malpensa. Il vento intenso e la grandine hanno avuto ripercussioni sia sulle operazioni di volo sia all’interno dello scalo, dove alcuni passeggeri hanno documentato infiltrazioni dalle porte del Terminal 2.

Foto e video realizzati all’interno dei terminal mostrano alcuni allagamenti, rimasti fortunatamente contenuti e in buona parte rientrati nel corso della notte. Le condizioni meteorologiche hanno però avuto conseguenze soprattutto sul traffico aereo, con cancellazioni e numerosi ritardi anche a causa del maltempo che si è scatenato in altre parti d’Europa.

 

 

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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