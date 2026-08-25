Grandine e vento su Malpensa: voli cancellati, ritardi e allagamenti nei terminal
Vento forte e grandine hanno interessato l’area del Gallaratese con ripercussioni sul traffico aereo. Passeggeri hanno documentato infiltrazioni e pannelli dei soffitti staccati nei terminal
Il forte maltempo che nella serata di lunedì 24 agosto ha colpito il sud della provincia di Varese ha creato disagi anche all’aeroporto di Malpensa. Il vento intenso e la grandine hanno avuto ripercussioni sia sulle operazioni di volo sia all’interno dello scalo, dove alcuni passeggeri hanno documentato infiltrazioni dalle porte del Terminal 2.
Foto e video realizzati all’interno dei terminal mostrano alcuni allagamenti, rimasti fortunatamente contenuti e in buona parte rientrati nel corso della notte. Le condizioni meteorologiche hanno però avuto conseguenze soprattutto sul traffico aereo, con cancellazioni e numerosi ritardi anche a causa del maltempo che si è scatenato in altre parti d’Europa.
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