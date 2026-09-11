Scioperi negli aeroporti e in Easyjet domenica 13 settembre, anche a Malpensa

Giornata potenzialmente difficile per chi viaggia in aereo quella di domenica 13 settembre.

Una serie di scioperi interesserà il trasporto aereo italiano, con possibili ripercussioni sui voli e sui servizi aeroportuali. Per il territorio varesino l’attenzione è soprattutto su Malpensa, dove allo sciopero nazionale del personale navigante EasyJet (che ha la sua base principale a Malpensa) si aggiungerà un’agitazione dei lavoratori della sicurezza impiegati nell’appalto Sea.

EasyJet, sciopero nazionale di 24 ore

Il personale navigante di EasyJet Airlines Limited incrocerà le braccia per l’intera giornata, dalle 00 alle 23.59, nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Usb Lavoro Privato. Per i voli da e per Cagliari l’astensione è invece prevista per quattro ore, dalle 11 alle 15.

Per effetto dello sciopero potranno quindi verificarsi ritardi e cancellazioni, con conseguenze anche sull’operatività di Malpensa, uno degli aeroporti italiani dove EasyJet ha una presenza particolarmente significativa. Ai passeggeri è consigliato di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Restano comunque previste le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali i voli devono essere effettuati secondo le disposizioni previste per gli scioperi del trasporto aereo.

A Malpensa scioperano anche gli addetti alla sicurezza

A complicare ulteriormente la giornata a Malpensa c’è uno sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15, proclamato da ADL Varese e riguardante i lavoratori e le lavoratrici di Sicuritalia Spa e Italpol Vigilanza Spa impiegati nell’appalto Sea nei Terminal 1 e 2.

Tra le ragioni indicate dal sindacato ci sono la contestazione delle modifiche dei turni di lavoro senza un preavviso ritenuto ragionevole, la richiesta di identificare il luogo di lavoro nell’appalto Sea, le contestazioni relative ai trasferimenti di sede e alla mancata applicazione dell’accordo sul cambio d’appalto del 24 settembre 2025. Vengono inoltre richiesti il riconoscimento economico previsto dal CIP 2005 e ticket mensa da 7 euro per tutti i dipendenti dell’appalto.

Il personale opera in affiancamento al personale Sea: in linea generale, non si ritiene che lo sciopero comporti allungamenti nei tempi di “filtraggio”, ma conviene come sempre presentarsi con un anticipo valido sull’orario di decollo del volo.

Scioperi anche negli altri aeroporti italiani

Quello di Malpensa si inserisce in una giornata caratterizzata da numerose agitazioni nel settore aeroportuale in tutta Italia.

A Fiumicino e Ciampino è previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 00 alle 24, del personale di ADR Security, proclamato da Fast-Confsal. Negli stessi due aeroporti è inoltre previsto uno sciopero del personale di Aviation Services, dalle 11 alle 15.

Disagi potrebbero verificarsi anche in Sardegna. All’aeroporto di Cagliari Elmas sono previste agitazioni del personale del gruppo Sogaer: uno sciopero dalle 11 alle 15 e un’altra astensione, riguardante personale di Sogaer, Sogaer Security e SogaerDYN, dalle 13 alle 17.

Ad Alghero lo sciopero del personale Sogeaal durerà invece per l’intera giornata, dalle 00 alle 23.59. Lo stesso aeroporto ha avvertito che i servizi a supporto dei voli in arrivo e in partenza potrebbero subire rallentamenti, invitando i passeggeri a presentarsi con adeguato anticipo.

Un’altra agitazione di 24 ore interessa il personale Geasar dell’aeroporto di Olbia.

Infine sono coinvolti anche gli aeroporti toscani di Pisa e Firenze, dove il personale di Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta sarà interessato da scioperi di quattro ore, dalle 11 alle 15.

Si preannuncia dunque una domenica delicata per il traffico aereo nazionale, con una concentrazione di agitazioni che riguarda compagnie e diversi servizi di terra. Chi deve partire da Malpensa è invitato in particolare a controllare in anticipo l’operatività del proprio volo, soprattutto nel caso di collegamenti EasyJet, e a tenere conto della contemporanea astensione del personale della sicurezza tra le 11 e le 15.