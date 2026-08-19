La Openjobmetis abbraccia Duke e prepara i primi test
Biancorossi al lavoro al Campus per i primi impegni estivi. Lavoro a parte per Della Valle, Kamagate e Roby
Porte aperte per la stampa nella mattinata di mercoledì 19 agosto al Campus per “sbirciare” l’allenamento della Openjobmetis che suda e prepara i primi test della preparazione estiva.
La notizia del giorno è l’arrivo in città di David Duke Junior, la guardia Usa che ha raggiunto in ritardo i compagni dopo essere diventato padre. Il nativo di Providence ha osservato l’allenamento da bordo campo e preso confidenza con l’ambiente (nella foto sotto a colloquio con coach Kastritis). Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche e poi inizierà al lavoro, anche se per un problema fisico non sarà subito aggregato completamente agli allenamenti.
Lavoro a parte anche per Ismael Kamagate e Amedeo Della Valle, così come Isaiah Roby che ha tolto la stecca al pollice della mano infortunata ma dovrà aspettare il responso positivo degli esami per riprendere al centopercento.
Tutte situazioni che però non preoccupano coach Ioannis Kastritis che chiacchierando a fine allenamento si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora e della chimica raggiunta finora del gruppo e soprattutto non troppo preoccupato della situazione degli indisponibili.
Curiosità: dovendo alternare la stagione tra campionato e Champions League, gli allenamenti verranno svolti con entrambi i palloni, Molten per la Lba, Wilson per la competizione continentale. La scelta dello staff è quella di fare tre giorni con un tipo e tre giorni con l’altro, così da avere dimestichezza con entrambi.
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