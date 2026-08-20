Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 21, 22 e 23 agosto

Sagre, musica, cinema all’aperto e appuntamenti nella natura animano il weekend del 21, 22 e 23 agosto nel Varesotto. Tra gli eventi spiccano la Sagra della Selvaggina a Cugliate Fabiasco, la Sagra della Paella e Sangria a Bodio Lomnago e il gran finale del Summer Green Festival di Cassano Magnago. Sul Lago Maggiore torna la Festa della Gabella a Maccagno, con musica, cucina e lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, mentre a Porto Ceresio il lungolago ospita lo street food di FOODX. Non mancano le proposte culturali: Bach risuona all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, ai Giardini Estensi di Varese prosegue il cinema sotto le stelle e al Lago di Ganna prende il via il Festival del Ben-Essere in Natura.

METEO

Il fine settimana alle porte si preannuncia all’insegna dell’incertezza meteorologica sul Varesotto. Una vasta circolazione depressionaria in arrivo dal Nord Europa sta infatti spingendo un’attiva perturbazione verso le regioni settentrionali, portando un generale calo delle temperature e una maggiore instabilità. – Ecco il quadro dettagliato tracciato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni.

EVENTI IN EVIDENZA

CUGLIATE FABIASCO – Sabato 22 e domenica 23 agosto torna la Sagra della Selvaggina all’Area Feste di via G. Pascoli. In programma la cena di sabato e il pranzo di domenica con polenta, capriolo, cinghiale, cervo, pasta con selvaggina e ragù e grigliata mista. Sabato sera spazio anche alla musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie al capannone coperto. – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto prosegue LatinFiexpo, il villaggio dedicato alla cultura latinoamericana nell’area adiacente al Centro Commerciale Rescaldina. Venerdì e sabato, dalle 19.30 alle 3, cinque piste ospitano musica e balli tra salsa, bachata, reggaeton, kizomba, country e altri generi. Domenica dalle 20 è previsto anche l’apericena a buffet. Per tutto il weekend sono presenti punti ristoro con specialità latinoamericane, botteghe artigiane e un’area Circus dedicata ai bambini. – Tutte le informazioni BODIO LOMNAGO – Sabato 22 e domenica 23 agosto torna la Sagra della Paella e Sangria in piazza Benemerita Arma dei Carabinieri. Dalle 19 sarà attivo lo stand gastronomico con paella valenciana, fritto misto, grigliate di carne, tomini, patatine e sangria. Dalle 21 spazio alla musica dal vivo: sabato con Italian Women Tribute, dedicato alle grandi interpreti femminili della musica italiana, e domenica con i Komplici, tribute band di Vasco Rossi. Ingresso libero e senza prenotazione. – Tutte le informazioni CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto gran finale del Summer Green Festival all’Area Feste della Chiesa di Sant’Anna, in via Monte Grappa 2. Venerdì dalle 18.30 è in programma la Country Night con musica, balli e menù a tema; sabato dalle 21 concerto tributo a 883 e Max Pezzali con i Nient’Altro Che Noi, seguito da un dj set anni Novanta e Duemila e dalla spaghettata di mezzanotte; domenica dalle 21.30 chiusura con Effetto Vasco, tribute band di Vasco Rossi. Tutte le sere proposta gastronomica con gnocco fritto, fritto misto, hamburger, grigliate e piatti vegetariani e gluten free, oltre a un’area giochi per bambini. Ingresso gratuito. – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

CUVIO – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto al Parco Comunale Pancera torna CüvINFest, tre giorni con specialità bavaresi e piatti della Pro Loco, musica dal vivo, dj set e attività per bambini. – Tutte le informazioni

CALDÈ – CASTELVECCANA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto a Caldè torna la Sagra del Cinghiale, con cucina e musica dal vivo: tributo ai Nomadi venerdì, anni Ottanta sabato e pop-folk domenica. – Tutte le informazioni

ISPRA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna Cascine in Festa in via Cascine, con stand gastronomici aperti dalle 19 e tre serate di musica: venerdì karaoke con Ariele Frizzante, sabato Rufus Band e domenica la cover band The Sica. – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Venerdì 21 agosto alle 21.15, nel cortile della biblioteca, cinema sotto le stelle con “Michael”, film dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Ingresso 6,50 euro. – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, in piazzale Pozzi sul lungolago, torna FOODX by Rolling Truck, con street food italiano e internazionale, birre artigianali, dj set e musica dal vivo. Ingresso gratuito. – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna la Festa della Gabella in piazza Unità d’Italia, con stand gastronomico, mercatini e musica dal vivo. Sabato sera il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lago Maggiore. – Tutte le informazioni

VALGANNA – Sabato 22 agosto dalle 19, in piazza Perucchetti a Ghirla, appuntamento con “Pirati in Festa”, serata a tema con caccia al tesoro a squadre, menù dedicato e dj set. – Tutte le informazioni

CINEMA

VARESE – Sabato 22 e domenica 23 agosto alle 21.15 prosegue ai Giardini Estensi la rassegna cinematografica all’aperto Esterno Notte. Sabato è in programma l’anteprima di Santiago – Un cammino per ricominciare, mentre domenica sarà proiettato Francesco Guccini – Tra la Via Emilia e il West, documentario-concerto dedicato al cantautore. Biglietti a 3,50 euro. – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

BREZZO DI BEDERO – Domenica 23 agosto a Casa Paolo il violoncellista Luca Panicciari presenta “Different Roots”, concerto tra classica, jazz, folk, musica armena e turca nell’ambito della rassegna Nuovi Orizzonti Sonori. Ingresso gratuito. – Tutte le informazioni CASTELVECCANA – Sabato 22 agosto i ragazzi delle parrocchie della Valtravaglia correranno a staffetta da Como a Sarigo con la tradizionale fiaccolata “sulle orme dei santi”. Arrivo alle 20.45 al lavatoio di Sarigo, seguito dal vespro e dall’accensione del pallone di San Genesio. – Tutte le informazioni CADEGLIANO VICONAGO – Domenica 23 agosto alle 21, nella chiesa di Sant’Antonio a Viconago, la violoncellista Nausicaa Bono esegue le Suite n. 1 e n. 3 di Bach per la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi”. Ingresso gratuito. – Tutte le informazioni OGGIONA CON SANTO STEFANO – Domenica 23 agosto torna la camminata alpina “Alpino Ivan Tessari alla memoria”, percorso non competitivo di circa 5 km nei boschi. Partenza alle 9.30 dal Rifugio Carabelli e ristoro finale; il ricavato sarà devoluto alla Polha Varese. – Tutte le informazioni ORINO – Sabato 22 agosto alle 17.30, alla Rocca di Orino, Marco Marcuzzi presenta il recital pianistico “Alle Porte del Tempo”, tra colonne sonore, classica e pop. Al termine aperitivo “AperiRocca”. Ingresso libero. – Tutte le informazioni MONVALLE – Venerdì 21 agosto alle 21, in piazza Marconi, il Son Music Festival propone il concerto “La Voce delle Donne”, con Susanna Zucchelli, Mariachiara Ferraro e Isabella Carcione. Ingresso libero. – Tutte le informazioni VALGANNA – Sabato 22 agosto, dalle 18 alle 20 alla Riserva Naturale del Lago di Ganna, prende il via il Festival del Ben-Essere in Natura con una sessione di yoga al tramonto, seguita da una cena al sacco condivisa. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. – Tutte le informazioni LEGGIUNO – Venerdì 21 e sabato 22 agosto alle 20.30, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, Sergey Malov esegue le sei Suite per violoncello solo di Bach per lo Stresa Festival. I concerti risultano già sold out; dalle 19 sono disponibili visite guidate all’Eremo su prenotazione. – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 22 agosto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si celebra la festa di Maria Regina: alle 17.30 il Rosario e alle 18 la Messa solenne, seguita dalla tradizionale collocazione del “Cuore d’Oro” sulla statua della Madonna. – Tutte le informazioni

VARESE – Venerdì 21 agosto al Sacro Monte torna “I venerdì del Pogliaghi”, con aperitivo al ristorante Colonne e visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi. Due turni, alle 18 e alle 18.30, con prenotazione obbligatoria. – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

A Cazzago Brabbia il paese si trasforma in un museo a cielo aperto, con cinque visite gratuite nel mese di agosto insieme all’artista Chicco Colombo; domenica 9, alle 11, apre inoltre la “Pescheria”, bazar creativo con laboratori e letture per bambini curato da Betty e Chicco Colombo. Tutte le informazioni

A Varese, ai Musei Civici di Villa Mirabello, prosegue fino al 30 agosto “Giù le Armi“, la mostra di Claudio Benzoni e Fausto Bianchi che dal 25 luglio al 30 agosto porta un’arte che non rappresenta la guerra, ma la fa sentire. Tutte le informazioni

Milano – Alla Triennale di Milano la pittura senza confini di Francesco Clemente. La retrospettiva In Between, aperta fino al 6 settembre, segue la pittura di Clemente attraverso ritorni, deviazioni e metamorfosi, senza imporre al visitatore una lettura cronologica – Tutte le informazioni

Varese – In sala Veratti fino al 31 agosto la mostra dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese. L’esposizione propone un dialogo tra l’arte contemporanea e gli affreschi storici della Sala Veratti con un calendario di eventi che spaziano dalle conferenze sui grandi pittori del passato alla scoperta delle meridiane del Varesotto – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Pedalare da Milano fino al Canton Ticino senza quasi mai incrociare il traffico automobilistico. Oggi è possibile grazie alla “Ciclovia Insubrica”, un itinerario di circa 77 chilometri che unisce la metropoli lombarda alla Svizzera seguendo una rete di ciclovie e greenway tra l’Alto Milanese e il Varesotto. Un tracciato che sfrutta infrastrutture ciclabili già esistenti e che è stato recentemente completato grazie al nuovo collegamento tra la ciclabile della Valle Olona, sotto Malnate, e quella della Valle del Lanza, permettendo di arrivare fino a Mendrisio su percorsi protetti.