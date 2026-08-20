Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 21, 22 e 23 agosto
Tante sagre, cinema all'aperto, concerti ed eventi da vivere all'aperto per questo fine settimana di agosto. Ecco gli eventi in programma in provincia
Sagre, musica, cinema all’aperto e appuntamenti nella natura animano il weekend del 21, 22 e 23 agosto nel Varesotto. Tra gli eventi spiccano la Sagra della Selvaggina a Cugliate Fabiasco, la Sagra della Paella e Sangria a Bodio Lomnago e il gran finale del Summer Green Festival di Cassano Magnago. Sul Lago Maggiore torna la Festa della Gabella a Maccagno, con musica, cucina e lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, mentre a Porto Ceresio il lungolago ospita lo street food di FOODX. Non mancano le proposte culturali: Bach risuona all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, ai Giardini Estensi di Varese prosegue il cinema sotto le stelle e al Lago di Ganna prende il via il Festival del Ben-Essere in Natura.
METEO
Il fine settimana alle porte si preannuncia all’insegna dell’incertezza meteorologica sul Varesotto. Una vasta circolazione depressionaria in arrivo dal Nord Europa sta infatti spingendo un’attiva perturbazione verso le regioni settentrionali, portando un generale calo delle temperature e una maggiore instabilità. – Ecco il quadro dettagliato tracciato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni.
EVENTI IN EVIDENZA
CUGLIATE FABIASCO – Sabato 22 e domenica 23 agosto torna la Sagra della Selvaggina all’Area Feste di via G. Pascoli. In programma la cena di sabato e il pranzo di domenica con polenta, capriolo, cinghiale, cervo, pasta con selvaggina e ragù e grigliata mista. Sabato sera spazio anche alla musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie al capannone coperto. – Tutte le informazioni
SAGRE, FIERE E FESTE
CUVIO – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto al Parco Comunale Pancera torna CüvINFest, tre giorni con specialità bavaresi e piatti della Pro Loco, musica dal vivo, dj set e attività per bambini. – Tutte le informazioni
CALDÈ – CASTELVECCANA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto a Caldè torna la Sagra del Cinghiale, con cucina e musica dal vivo: tributo ai Nomadi venerdì, anni Ottanta sabato e pop-folk domenica. – Tutte le informazioni
ISPRA – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna Cascine in Festa in via Cascine, con stand gastronomici aperti dalle 19 e tre serate di musica: venerdì karaoke con Ariele Frizzante, sabato Rufus Band e domenica la cover band The Sica. – Tutte le informazioni
GAVIRATE – Venerdì 21 agosto alle 21.15, nel cortile della biblioteca, cinema sotto le stelle con “Michael”, film dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Ingresso 6,50 euro. – Tutte le informazioni
PORTO CERESIO – Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, in piazzale Pozzi sul lungolago, torna FOODX by Rolling Truck, con street food italiano e internazionale, birre artigianali, dj set e musica dal vivo. Ingresso gratuito. – Tutte le informazioni
VALGANNA – Sabato 22 agosto dalle 19, in piazza Perucchetti a Ghirla, appuntamento con “Pirati in Festa”, serata a tema con caccia al tesoro a squadre, menù dedicato e dj set. – Tutte le informazioni
CINEMA
VARESE – Sabato 22 e domenica 23 agosto alle 21.15 prosegue ai Giardini Estensi la rassegna cinematografica all’aperto Esterno Notte. Sabato è in programma l’anteprima di Santiago – Un cammino per ricominciare, mentre domenica sarà proiettato Francesco Guccini – Tra la Via Emilia e il West, documentario-concerto dedicato al cantautore. Biglietti a 3,50 euro. – Tutte le informazioni
ALTRI EVENTI
SARONNO – Sabato 22 agosto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si celebra la festa di Maria Regina: alle 17.30 il Rosario e alle 18 la Messa solenne, seguita dalla tradizionale collocazione del “Cuore d’Oro” sulla statua della Madonna. – Tutte le informazioni
VARESE – Venerdì 21 agosto al Sacro Monte torna “I venerdì del Pogliaghi”, con aperitivo al ristorante Colonne e visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi. Due turni, alle 18 e alle 18.30, con prenotazione obbligatoria. – Tutte le informazioni
ARTE E MOSTRE
A Cazzago Brabbia il paese si trasforma in un museo a cielo aperto, con cinque visite gratuite nel mese di agosto insieme all’artista Chicco Colombo; domenica 9, alle 11, apre inoltre la “Pescheria”, bazar creativo con laboratori e letture per bambini curato da Betty e Chicco Colombo. Tutte le informazioni
A Varese, ai Musei Civici di Villa Mirabello, prosegue fino al 30 agosto “Giù le Armi“, la mostra di Claudio Benzoni e Fausto Bianchi che dal 25 luglio al 30 agosto porta un’arte che non rappresenta la guerra, ma la fa sentire. Tutte le informazioni
Milano – Alla Triennale di Milano la pittura senza confini di Francesco Clemente. La retrospettiva In Between, aperta fino al 6 settembre, segue la pittura di Clemente attraverso ritorni, deviazioni e metamorfosi, senza imporre al visitatore una lettura cronologica – Tutte le informazioni
Varese – In sala Veratti fino al 31 agosto la mostra dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese. L’esposizione propone un dialogo tra l’arte contemporanea e gli affreschi storici della Sala Veratti con un calendario di eventi che spaziano dalle conferenze sui grandi pittori del passato alla scoperta delle meridiane del Varesotto – Tutte le informazioni
ESCURSIONI
Pedalare da Milano fino al Canton Ticino senza quasi mai incrociare il traffico automobilistico. Oggi è possibile grazie alla “Ciclovia Insubrica”, un itinerario di circa 77 chilometri che unisce la metropoli lombarda alla Svizzera seguendo una rete di ciclovie e greenway tra l’Alto Milanese e il Varesotto. Un tracciato che sfrutta infrastrutture ciclabili già esistenti e che è stato recentemente completato grazie al nuovo collegamento tra la ciclabile della Valle Olona, sotto Malnate, e quella della Valle del Lanza, permettendo di arrivare fino a Mendrisio su percorsi protetti.
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