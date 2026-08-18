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Castelveccana

A Castelveccana il fine settimana è con la Sagra del Cinghiale

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Alpini Castelveccana e dall’Associazione Cacciatori Castelveccana e propone un fine settimana all’insegna della convivialità, della tradizione e della musica.

Spiaggia Lago Maggiore
Sagre, Fiere e Feste

21 Agosto 2026 - 23 Agosto 2026

Tre giorni di festa a Caldè, frazione di Castelveccana, con il ritorno della Sagra del Cinghiale, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Alpini Castelveccana e dall’Associazione Cacciatori Castelveccana e propone un fine settimana all’insegna della convivialità, della tradizione e della musica.

La festa prenderà il via venerdì 21 agosto dalle 18. Sabato 22 e domenica 23 agosto, invece, l’appuntamento comincerà dalle 12.

Ad accompagnare la sagra ci sarà anche un programma di musica dal vivo. Venerdì sera spazio alle canzoni dei Nomadi con il tributo dei Fuori Campo. Sabato sera si farà un salto negli anni Ottanta con la musica della Telesuonoband, mentre domenica sera la manifestazione si concluderà con il pop e il folk di Rita e Gio’.

Un appuntamento estivo che riunisce le realtà associative del territorio e anima Caldè per un intero fine settimana, tra sapori, musica e momenti di aggregazione.

18 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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