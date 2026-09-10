Un aperitivo diverso dal solito? A Morazzone si beve tra cantina e vigneti

Quattro giovedì tra settembre e ottobre per scoprire Cascina Ronchetto a Morazzone: visita alla cantina, vini del territorio e taglieri di salumi e formaggi, dalle 18 alle 21

Un aperitivo in cantina, due o tre calici da assaggiare, un tagliere di prodotti locali e, prima di sedersi, la possibilità di vedere da vicino come nasce il vino.

Se l’idea per il prossimo giovedì sera è cercare qualcosa di diverso dal solito tavolino al bar, a Morazzone, in provincia di Varese, settembre e ottobre portano quattro appuntamenti da segnare in agenda.

Sono le serate AperiVino di Cascina Ronchetto, in programma giovedì 17 e 24 settembre e giovedì 1 e 15 ottobre 2026, dalle 18 alle 21.

La formula mette insieme due esperienze che solitamente viviamo separate: andare a bere un buon bicchiere di vino e scoprire cosa succede prima che quel vino arrivi nel calice.

L’aperitivo comincia dalla cantina

Si parte con una visita guidata al reparto di vinificazione di Cascina Ronchetto per vedere da vicino dove nasce il vino. Il percorso prosegue poi nella cantina dedicata all’affinamento.

Ed è proprio questo passaggio a rendere la serata interessante anche per chi di vino non sa tutto — e magari non vuole neppure diventare un esperto — ma ha semplicemente voglia di capire meglio ciò che sta bevendo.

Finita la visita, si passa all’AperiVino vero e proprio.

Le formule prevedono due o tre calici di vino, accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi di MesserVino di Varese. Durante le serate sarà possibile scegliere tra i diversi vini prodotti dalla cantina.

Niente degustazione impostata e niente necessità di conoscere vitigni e tecnicismi: l’idea è quella di vivere la cantina in maniera conviviale, assaggiando i vini esattamente nel posto in cui vengono prodotti.

Il periodo giusto per scoprire i rossi

Con l’arrivo dell’autunno, Cascina Ronchetto concentrerà in particolare l’attenzione sui suoi vini rossi.

Tra questi c’è Materno, uno dei vini della cantina: un Merlot in purezza che viene affinato per 18 mesi in rovere francese, tra barrique e tonneau, e successivamente riposa altri 24 mesi in bottiglia.

Un rosso intenso, con sentori che richiamano mora, ciliegia e liquirizia, pensato per accompagnare piatti importanti e formaggi stagionati, ma anche da scoprire durante una serata di degustazione.

Un aperitivo tra i vigneti, a pochi minuti da Varese

Cascina Ronchetto si trova in via Mugnai 52 a Morazzone, immersa tra filari e colline. È un’azienda vitivinicola familiare nata nel 2001 e oggi coltiva oltre cinque ettari di vigneti.

Nella bella stagione l’aperitivo può essere vissuto nel cortile con vista sui vigneti; quando le temperature scendono, l’esperienza si sposta invece nella sala interna della cascina.

È quindi una di quelle idee da tenere a mente quando arriva il messaggio nella chat degli amici: “Giovedì facciamo qualcosa?”

Il programma è già pronto: si entra in cantina, si scopre come nasce quello che finirà nel bicchiere, si scelgono i vini e ci si siede davanti a un tagliere.

Il tutto senza allontanarsi dal Varesotto.

AperiVino Cascina Ronchetto: date e orari

I prossimi appuntamenti con AperiVino a Cascina Ronchetto, Morazzone, sono:

Giovedì 17 settembre 2026

Giovedì 24 settembre 2026

Giovedì 1 ottobre 2026

Giovedì 15 ottobre 2026

Le serate si svolgono dalle 18 alle 21.

Per informazioni sulle formule AperiVino e sulle prenotazioni è possibile contattare direttamente l’azienda.

Cascina Ronchetto

Via Mugnai, 52, 21040 Morazzone VA

T: 0332 463254

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