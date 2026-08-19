Bach risuona nella chiesa di Sant’Antonio a Viconago con Nausicaa Bono

Domenica 23 agosto alle 21 nuova tappa della rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi”: in programma le Suite n. 1 e n. 3 di Bach, eseguite su un prezioso violoncello del 1834. L’ingresso è libero e gratuito

Interpretando Suoni e Luoghi, la rassegna musicale promossa dalle Comunità Montane del Piambello e delle Valli del Verbano, nell’edizione 2026 “Aperto per musica” approda Domenica 23 agosto alle ore 21 nel piccolo borgo di Viconago, comune di Cadegliano in via della Madonna 4, in collaborazione con il Comune e l’associazione amici di Sant’ Antonio.

Nella Chiesa di Sant’Antonio, monumento arcaico tra i più interessanti del Varesotto si esibirà la giovane violoncellista Nausicaa Bono con le suite n.1 e n. 3 di J.S. Bach.

Di epoca romanica, risalente al secolo X -XI, la chiesetta di Sant’ Antonio è una delle meraviglie da scoprire e ancora da valorizzare, annoverata tra i monumenti tutelati dalla Sovrintendenza dei Beni culturali, e gode di un bellissimo panorama sul lago Ceresio. L’originale struttura architettonica mette in risalto le modifiche apportate nei secoli nelle sue tre fasi costruttive: pre romanica, romanica e rinascimentale. Il monumento è interamente decorato da vari cicli di affreschi.

Nell’intento di promuovere nuovi talenti che si affacciano sulla scena musicale, ad esibirsi sarà la giovane violoncellista bresciana Nausicaa Bono, formatasi artisticamente tra i Conservatori di Brescia e Novara e prestigiose accademie italiane. Ha approfondito il repertorio solistico, cameristico e orchestrale con maestri come Giovanni Sollima, Enrico Dindo e Giovanni Gnocchi. Per l’occasione suonerà un prezioso violoncello J. Lété del 1834. Ha suonato nel Trio Romanini (insieme ad Amos Bono e Valentina Gabrieli) e fa parte del progetto musicale della famiglia Bono (Quartetto InViaggio). Presso il Teatro La Fenice di Venezia ha preso parte a produzioni speciali, tra cui il Concerto per conchiglia e orchestra in occasione delle cerimonie del Giorno della Memoria. E’ protagonista di concerti per violoncello solo, in varie rassegne.

IL CONCERTO E’ A INGRESSO LIBERO E GRATUITO, PER INFORMAZIONI:

Email: suonieluoghi@gmail.com

tel. e WhatsApp: 335 7316031 – 347 5987971

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