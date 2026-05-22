A ottobre a Varese arrivano “I Tre Tenori”
Il 9 ottobre 2026 le incantevoli voci dei tre tenori Francesco Fortes, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino, accompagnate dal pianoforte, saranno le protagoniste di un viaggio emozionale tra i capolavori dell’opera italiana e i classici intramontabili della canzone napoletana
Il prossimo 9 ottobre 2026, il prestigioso Palazzo Estense a Varese aprirà le porte a un evento musicale di rara suggestione, organizzato da Opera e Lirica srl. Le incantevoli voci dei tre tenori Francesco Fortes, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino, accompagnate dal pianoforte, saranno le protagoniste di un viaggio emozionale tra i capolavori dell’opera italiana e i classici intramontabili della canzone napoletana.
Il programma musicale del primo tempo spazia dalle più grandi arie d’opera di Puccini, Verdi, Donizetti e Leoncavallo a brani celebri come Granada di Agustín Lara. Nel corso del secondo tempo, saremo condotti nella terra di Napoli con le note di Di Capua, De Curtis e gli altri grandissimi compositori partenopei. Insieme a questi, anche gli interpreti della canzone italiana che assurgono agli onori dei classici: c’è Dalla, che a Napoli ha lasciato ‘un piezz’ e core’, come testimonia con Caruso, e c’è Modugno con Nel blu dipinto di blu.
Il concerto si propone come un’esperienza sensoriale che unisce musica, arte e bellezza senza tempo. Il maestoso Salone Estense, gioiello settecentesco ed espressione della grandiosità ducale, accoglierà il pubblico in un’atmosfera di raffinata intimità, dove l’acustica perfetta esalterà il vigore delle voci e la sonorità avvolgente del pianoforte. In questa cornice suggestiva, la musica non è un evento distante, ma un’emozione da vivere a pochi passi dagli artisti, offrendo agli spettatori l’occasione rara di immergersi completamente nelle dinamiche emotive del repertorio.
PROGRAMMA
I Tempo
JULES MASSENET Thaïs – Meditation
RUGGERO LEONCAVALLO Vesti la giubba
ERNESTO DE CURTIS Non ti scordar di me
GIACOMO PUCCINI Tosca – E lucevan le stelle
PIETRO MASCAGNI Cavalleria Rusticana – Intermezzo
AUSTÍN LARA Granada
GIUSEPPE VERDI Rigoletto – La donna è mobile
GIACOMO PUCCINI Turandot – Nessun dorma
GIUSEPPE VERDI La Traviata – Libiam nei lieti calici
II Tempo
Medley canzoni napoletane
VINCENZO D’ANNIBALE ‘O paese d’ ‘o sole
CESARE BIXIO Parlami d’amore Mariù
ENRICO CANNIO ‘O surdato ‘nnamurato
EDUARDO DI CAPUA ‘O sole mio
DOMENICO MODUGNO Nel blu dipinto di blu
ANDREA BOCELLI Con te partirò
LUCIO DALLA Caruso
ERNESTO DE CURTIS Torna a Surriento
LUIGI DENZA Funiculì funiculà
Informazioni logistiche e biglietteria:
Sede: Palazzo Estense – Salone Estense – Via Luigi Sacco, 5 – Varese
Data e ora: 9 ottobre 2026, ore 20.30
Durata prevista: 80 minuti circa.
Biglietti: 110€ (Categoria Exclusive), 95€ (Categoria Vip), 75,00€ (Categoria A), 55,00€ (Categoria B).
I titoli d’ingresso sono acquistabili sul sito ufficiale dell’organizzazione o presso i canali di vendita autorizzati.
Informazioni e contatti:
Sito web: https://www.opera-lirica.com/it/118-i-tre-tenori-varese-opera-biglietti.html
Email: info@operaelirica.com
YouTube: https://youtu.be/NdnQ6Z2GoTY?si=HHetVIRKYPoi0hrD