A ottobre a Varese arrivano “I Tre Tenori”

Il 9 ottobre 2026 le incantevoli voci dei tre tenori Francesco Fortes, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino, accompagnate dal pianoforte, saranno le protagoniste di un viaggio emozionale tra i capolavori dell’opera italiana e i classici intramontabili della canzone napoletana

Il prossimo 9 ottobre 2026, il prestigioso Palazzo Estense a Varese aprirà le porte a un evento musicale di rara suggestione, organizzato da Opera e Lirica srl. Le incantevoli voci dei tre tenori Francesco Fortes, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino, accompagnate dal pianoforte, saranno le protagoniste di un viaggio emozionale tra i capolavori dell’opera italiana e i classici intramontabili della canzone napoletana.

Il programma musicale del primo tempo spazia dalle più grandi arie d’opera di Puccini, Verdi, Donizetti e Leoncavallo a brani celebri come Granada di Agustín Lara. Nel corso del secondo tempo, saremo condotti nella terra di Napoli con le note di Di Capua, De Curtis e gli altri grandissimi compositori partenopei. Insieme a questi, anche gli interpreti della canzone italiana che assurgono agli onori dei classici: c’è Dalla, che a Napoli ha lasciato ‘un piezz’ e core’, come testimonia con Caruso, e c’è Modugno con Nel blu dipinto di blu.

Il concerto si propone come un’esperienza sensoriale che unisce musica, arte e bellezza senza tempo. Il maestoso Salone Estense, gioiello settecentesco ed espressione della grandiosità ducale, accoglierà il pubblico in un’atmosfera di raffinata intimità, dove l’acustica perfetta esalterà il vigore delle voci e la sonorità avvolgente del pianoforte. In questa cornice suggestiva, la musica non è un evento distante, ma un’emozione da vivere a pochi passi dagli artisti, offrendo agli spettatori l’occasione rara di immergersi completamente nelle dinamiche emotive del repertorio.

PROGRAMMA

I Tempo

JULES MASSENET Thaïs – Meditation

RUGGERO LEONCAVALLO Vesti la giubba

ERNESTO DE CURTIS Non ti scordar di me

GIACOMO PUCCINI Tosca – E lucevan le stelle

PIETRO MASCAGNI Cavalleria Rusticana – Intermezzo

AUSTÍN LARA Granada

GIUSEPPE VERDI Rigoletto – La donna è mobile

GIACOMO PUCCINI Turandot – Nessun dorma

GIUSEPPE VERDI La Traviata – Libiam nei lieti calici

II Tempo

Medley canzoni napoletane

VINCENZO D’ANNIBALE ‘O paese d’ ‘o sole

CESARE BIXIO Parlami d’amore Mariù

ENRICO CANNIO ‘O surdato ‘nnamurato

EDUARDO DI CAPUA ‘O sole mio

DOMENICO MODUGNO Nel blu dipinto di blu

ANDREA BOCELLI Con te partirò

LUCIO DALLA Caruso

ERNESTO DE CURTIS Torna a Surriento

LUIGI DENZA Funiculì funiculà

Informazioni logistiche e biglietteria:

Sede: Palazzo Estense – Salone Estense – Via Luigi Sacco, 5 – Varese

Data e ora: 9 ottobre 2026, ore 20.30

Durata prevista: 80 minuti circa.

Biglietti: 110€ (Categoria Exclusive), 95€ (Categoria Vip), 75,00€ (Categoria A), 55,00€ (Categoria B).

I titoli d’ingresso sono acquistabili sul sito ufficiale dell’organizzazione o presso i canali di vendita autorizzati.

Informazioni e contatti:

Sito web: https://www.opera-lirica.com/it/118-i-tre-tenori-varese-opera-biglietti.html

Email: info@operaelirica.com

YouTube: https://youtu.be/NdnQ6Z2GoTY?si=HHetVIRKYPoi0hrD