Anche al Multisala Impero arriva “Minuti Contati Late Show”: tra gli ospit

Tra i protagonisti della serata Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago e urologo di Rocco Siffredi. A presentare il format Massimo Contatti, comico e illusionista e Maurizio Castiglioni

Danilo Centrella, sindaco di Coppo Trevisago e urologo di Rocco Siffredi, Ale Bellotto e Cristina Valenti, marito e moglie rispettivamente illusionista e cantante, Flavio Sala dei Frontalier ed Eleonora Montagnana, violinista: sono alcuni degli ospiti della seconda edizione di Minuti Contati Late Show, la rassegna di teatro e comicità che si terrà martedì 26 maggio alle 21 al Multisala Impero di Varese.

Ideata da Massimo Contatti, illusionista e mago comico, la serata propone un format ispirato al celebre Maurizio Costanzo Show, in cui Contatti si cimenta anche come conduttore. «Volevamo vedere come avrei potuto andare come presentatore», ha spiegato, «e devo dire che le cose sono andate molto bene: questa è già la seconda edizione e il pubblico ha sempre risposto con grande entusiasmo».

Dopo il successo al Caffè Teatro Comedy Club di Samarate, il format arriva per la prima volta in centro a Varese. E come ha spiegato Maurizio Castiglioni del Caffè Teatro di Samarate che spiega: «Non mancherà un ospite segreto, che verrà svelato solo nei prossimi giorni, mentre è probabile la presenza di Elena Barolo. Portiamo Minuti Contati al MIV con tanto entusiasmo e speriamo che il pubblico arrivi pronto a ridere e a divertirsi».

Aperte le prevendite per lo spettacolo