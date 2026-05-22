Vergiate
Torna la grande Musica Classica a Vergiate
Tutto pronto per la 14^ Edizione di “Vergiate in Classica” i primi due appuntamenti sono fissati per venerdì 5 giugno e venerdì 19 giugno
Torna la grande Musica Classica a Vergiate: tutto pronto per la 14^ Edizione di “Vergiate in Classica” i primi due appuntamenti sono fissati per venerdì 5 giugno e venerdì 19 giugno. Direttore Artistico: Maestro Roberto Bacchini.
Il primo appuntamento, venerdì 5 giugno alle ore 20.45 presso Piazza Enrico Baj
Itinerario musicale – narratico nelle Città di origini dei cantautori italiani.
GRUPPO MDF
• Voce: Matteo Lovito,
• Chitarra e Cori: Angelo Licco,
• Tastiere: Alessandro Manzoni,
• Basso: Francesca Tavino,
• Batteria: Mattia Borrelli,
• Fisarmonica: Giovanni Bruno.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Civica “A. Marchetti”.
Il secondo appuntamento, venerdì 19 giugno alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Martino in via Roma a Vetgiate.
“From East To West”
Con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
Brass Quintet
•Trombe: Marco Braito e Ercole Ceretta,
•Corno: Francesco Mattioli,
•Trombone: Diego Di Mario,
• Tuba: Matteo Magli.
Ingresso gratuito.
Per info: Biblioteca Comunale Enrico Baj
Tel: 0331964120
Con il Patrocinio Assessorato alla Cultura e Comune di Vergiate.
22 Maggio 2026