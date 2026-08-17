A Varese il live di Riki Cellini con “L’estate tutto l’anno”

Nel cuore di Varese, nello spazio del pensiero libero abrigliasciolta (Via Maroni, 18 – ingresso dal civico 26 – ore 19 – info: 0332 320167), sabato 5 settembre è atteso Riki Cellini, cantautore e mattatore del panorama indie italiano, con il live “L’estate tutto l’anno”.

Un concerto acustico all’insegna del buon umore, capace di attraversare la teatralità dei brani in repertorio, tra inediti e omaggi agli anni ’70 e ’80, e di trasformarsi in un viaggio musicale divertente, divertito e mai banale. L’appuntamento varesino porta nella XXII stagione di ALOUD – abrigliasciolta, l’universo sonoro del nuovo album “L’estate tutto l’anno”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, un lavoro che conferma la cifra stilistica dell’artista: elegante, libera, fuori dalle mode passeggere e costruita attorno alla verità emotiva. Tra pop d’autore, jazz e disco music, Cellini attraversa generi e suggestioni con una naturalezza d’altri tempi, restituendo al pubblico un concerto vissuto e suonato con grande passione.

«L’estate come filo conduttore del disco, ma anche del concerto, è inteso come uno stato mentale, un impulso a guardare oltre, un calore che non svanisce», sottolinea Cellini. Il repertorio dal vivo intreccia inediti e riletture di classici, in un dialogo continuo con la tradizione italiana e con alcune delle sue canzoni più amate. Tra i brani dell’album spicca “L’amore domani”, il nuovo singolo scritto con Attilio Fontana e Valerio Baggio, che firma anche la produzione artistica del disco e accompagna Cellini ai live.

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Con “L’estate tutto l’anno”, Riki Cellini continua a muoversi nella sua dimensione preferita: quella in cui la musica non insegue il tempo, lo attraversa. Il live di abrigliasciolta sarà l’occasione per incontrare da vicino un artista che fa della contaminazione tra linguaggi, della memoria musicale e dell’intensità interpretativa il cuore della sua identità. Tracklist “L’estate tutto l’anno”: ‘Azzurro’, ‘L’amore domani’, ‘Quello che basta – Album version’, ‘Canzonissima – Remix’, ‘Balla balla ballerino’, ‘J’adore Venice’, ‘Il gorilla’, ‘Splendido splendente’, ‘Milano e Vincenzo’.