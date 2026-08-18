I fiati e le percussioni del Watermelon Ensemble salgono sul palco ad Angera

Il primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala, Fabrizio Meloni, guida il Watermelon Ensemble nel nuovo concerto della rassegna LagoMaggioreMusica, in programma domenica 23 agosto alle 21 ad Angera.

La cornice dell’evento organizzato dalla Gioventù Musicale d’Italia è la chiesa di Sant’Alessandro, nel centro della città lacustre. Sul palco si riunisce un organico inusuale formato da sei musicisti con esperienze in ambito orchestrale e cameristico. Insieme a Fabrizio Meloni, solista al clarinetto dal 1984 al Piermarini, suonano Giuseppe Federico Paci al clarinetto piccolo, Marco Giani al corno di bassetto — primo clarinetto dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano —, Andrea Rum al clarinetto basso, già attivo nel Trio Odeon, Emanuele Pedrani, contrabbassista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, e il percussionista e timpanista Luca Vanoli, forte di collaborazioni nel mondo classico e nel pop con Evanescence e Mika.

La formazione nasce per esplorare le combinazioni dinamiche tra il timbro dei clarinetti, la linea del contrabbasso e il ritmo delle percussioni. La scaletta affronta il repertorio contemporaneo senza spingersi verso l’avanguardia più radicale, con l’intento di preservare un dialogo diretto con chi ascolta. L’ingresso nella chiesa di Sant’Alessandro ad Angera è a offerta libera.

Per la cittadinanza e i visitatori che desiderano informazioni sulla serata sono attivi il recapito 3333598577 e l’Ufficio Cultura del Comune di Angera al numero 0331930168.