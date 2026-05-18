Carnago
A Carnago “Un Mondo di Musica” con La Verdi
Sabato 6 giugno: saggi degli studenti e Big Band Music Show. Domenica 7 giugno: saggi, concerto della Junior Band e Rock Band, con cerimonia finale di consegna dei diplomi alle ore 21.00
Un Mondo di Musica 2026
Due serate dedicate alla musica, ai saggi degli studenti e alle esibizioni live dei gruppi musicali de La Verdi Musica Arte e Spettacolo APS – ETS.
Sabato 6 giugno: saggi degli studenti e Big Band Music Show
Domenica 7 giugno: saggi, concerto della Junior Band e Rock Band, con cerimonia finale di consegna dei diplomi alle ore 21.00
Presso la sede di Carnago – Via San Bartolomeo 32, fraz. Rovate
Servizio gastronomico attivo durante entrambe le serate, a cura di Polisportiva Rovatese ASD
Ingresso libero