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Carnago

A Carnago “Un Mondo di Musica” con La Verdi

Sabato 6 giugno: saggi degli studenti e Big Band Music Show. Domenica 7 giugno: saggi, concerto della Junior Band e Rock Band, con cerimonia finale di consegna dei diplomi alle ore 21.00

Un Mondo di Musica - La Verdi Musica Arte e Spettacolo
Spettacoli

06 Giugno 2026 - 07 Giugno 2026

Un Mondo di Musica 2026

Due serate dedicate alla musica, ai saggi degli studenti e alle esibizioni live dei gruppi musicali de La Verdi Musica Arte e Spettacolo APS – ETS.

Sabato 6 giugno: saggi degli studenti e Big Band Music Show
Domenica 7 giugno: saggi, concerto della Junior Band e Rock Band, con cerimonia finale di consegna dei diplomi alle ore 21.00

Presso la sede di Carnago – Via San Bartolomeo 32, fraz. Rovate
Servizio gastronomico attivo durante entrambe le serate, a cura di Polisportiva Rovatese ASD
Ingresso libero

Maggiori Informazioni

18 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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