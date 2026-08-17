A Cuvio arriva la seconda edizione di “CüvINFest”

Tre giorni di musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il Parco Comunale “Pancera” di Cuvio ospita la seconda edizione di “CüvINFest”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Cuvio con il patrocinio del Comune.

Il programma si apre venerdì 21 agosto con l’apertura dello stand gastronomico a cena. La proposta culinaria affiancherà alle specialità bavaresi del Bier-Garden i piatti tradizionali della Pro Loco, tra cui spaghettoni con gamberi e lime, stinco al forno e polenta con carne e zola. Dalle 21 la serata prosegue con la musica dal vivo dei Free and Plugged e la consolle di DJ Cassa.

Sabato 22 agosto la cucina proporrà tra le specialità Spätzle tirolesi, le tradizionali “Supercostine” e varie portate di polenta. Sul palco si alterneranno i gruppi Lavorincorso e Ladies of Rock.

Domenica 23 agosto la festa si sposterà a pranzo, con un menù che prevede risotto pere e taleggio e frittura di anelli e gamberi. La giornata sarà dedicata in particolare ai più piccoli: dalle 11 saranno attivi i gonfiabili e le attività organizzate dai volontari della Croce Rossa Italiana (sezione Medio Verbano di Gavirate). In tutte le serate è previsto lo spazio dedicato alla baby dance prima dei concerti.