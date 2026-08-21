La benzina torna sopra i 2 euro al litro
I dati del MIMIT certificano il ritorno della verde oltre la soglia simbolica dei due euro. In autostrada il prezzo sale ulteriormente, mentre il gasolio resta ancora più caro
La benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service ha superato nuovamente quota due euro, un livello che non si vedeva dall’autunno del 2023.
Dalle rilevazioni alle ore 8 emerge un prezzo medio della benzina self di 2,003 euro al litro sulla rete stradale ordinaria. Ancora più pesante il conto per chi viaggia in autostrada, dove la media supera 2,07 euro al litro.
I dati sono calcolati dal MIMIT sulla base dei prezzi comunicati dagli esercenti e vengono aggiornati ogni mattina. La soglia dei due euro ha soprattutto un forte valore simbolico, ma non rappresenta un record. Il massimo della serie storica settimanale è stato raggiunto il 14 marzo 2022, nelle settimane successive all’invasione russa dell’Ucraina, quando la benzina arrivò a 2,184 euro al litro.
Da allora però quota due euro è stata superata solo in poche occasioni, l’ultima nel settembre 2023.
La pressione sui portafogli riguarda ancora di più il diesel. Il gasolio self supera i 2,1 euro al litro sulla rete ordinaria e in autostrada viaggia intorno ai 2,19 euro, risultando quindi più caro della benzina. Per gli automobilisti, nel pieno dell’esodo estivo, il ritorno della verde sopra i due euro segna così un nuovo aggravio dei costi di viaggio.
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