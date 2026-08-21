Tanti amici a Besozzo per l’ultimo saluto a Giacomo Ceccone

Sono arrivati in tanti, nella casa funeraria “Kofler” di Besozzo, per dare l’ultimo saluto a Giacomo Ceccone, il 67enne deceduto lunedì 17 agosto a Ispra mentre stava nuotando nelle acque del Lago Maggiore. Lo sport, e il nuoto in particolare, era una delle grandi passioni di Ceccone, per lunghi anni apprezzato ricercatore all’interno del JRC andato in pensione da poco.

E proprio parlando delle sue passioni gli amici e i colleghi lo hanno salutato questa mattina – venerdì 21 – a Besozzo, in un momento dedicato al commiato senza cerimonie religiose né discorsi pubblici. Chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene ha sottolineato le tante iniziative di cui Ceccone era parte: oltre al nuoto era un grande appassionato di musica – in particolare suonava la chitarra – ed era attivo in alcune iniziative legate proprio al JRC.

Sposato con Manuela, Ceccone era nato a Varese nel 1959 e si era formato all’Università di Pavia dove aveva conseguito la laurea in fisica. Nel 1990 era entrato al Centro Comune di Ricerca di Ispra dove si è occupato a lungo di di scienza dei materiali, nanotecnologie, biointerfacce e nanobiotecnologie.