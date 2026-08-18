Ecco le imprese che pagano più imposte nel Varesotto

È Bticino l’impresa che nel 2024 registra il valore più elevato di imposte tra le società varesine analizzate da “Made in Varese 2026″. La graduatoria “Lo Stato come socio – chi paga più imposte”, elaborata sulla base dei bilanci 2024, assegna alla società il primo posto con 84,548 milioni di euro.

Alle sue spalle si colloca Sea Esercizi Aeroportuali, con 66,065 milioni, mentre sul terzo gradino sale Novartis Farma, con 29,546 milioni. La classifica fiscale si inserisce nell’analisi delle 1.519 società considerate dal rapporto, che nel complesso hanno generato nel 2024 ricavi per 38,616 miliardi di euro e utili netti per 1,847 miliardi.

LE PRIME CINQUE OLTRE 230 MILIONI

Al quarto posto della graduatoria delle imposte figura Irca, con 28,036 milioni, seguita da Tigros Real Estate, con 23,348 milioni. Le prime cinque imprese della classifica raggiungono così, complessivamente, oltre 231 milioni di euro di imposte. La seconda metà della top ten presenta valori più contenuti.

Neos occupa la sesta posizione con 15,606 milioni, davanti a Ilva Saronno, con 13,827 milioni, e O-I Italy, con 13,742 milioni. Chiudono la graduatoria Vibram, a quota 9,457 milioni, e Lamberti, con 9,234 milioni.

GRANDI IMPRESE PROTAGONISTE

La graduatoria fiscale incrocia in diversi casi quella delle società con i risultati economici più elevati. Bticino, oltre a guidare la classifica delle imposte, è prima anche per utile lordo, con 481,186 milioni. Sea Esercizi Aeroportuali è seconda in entrambe le graduatorie, con un utile lordo di 236,624 milioni. Tra le prime dieci per imposte compaiono inoltre Novartis Farma, Tigros Real Estate, Neos e O-I Italy, tutte presenti anche nella top ten degli utili lordi.

Nel 2024, mentre i ricavi complessivi delle 1.519 società censite crescono dell’1,9%, gli utili arretrano del 18,1%.

(fonte Made in Varese)