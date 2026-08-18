Besnate, donna gravemente ferita accanto alla ferrovia: interviene l’elisoccorso
La chiamata intorno alle 10 del mattino: a notare la persona a terra alcuni operai. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Circolo di Varese
Una donna di 60 anni è stata ritrovata gravemente ferita a Besnate, nei pressi della linea ferroviaria Luino-Gallarate-Milano. Secondo le prime informazioni, la persona coinvolta sarebbe stata notata intorno alle 10 di oggi (martedì 18 agosto) da alcuni manutentori che hanno allertato soccorritori e forze dell’ordine.
Sul posto si sono mossi sia i mezzi del 118, compreso l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e atterrato in un prato adiacente alla zona, oltre ad ambulanza e automedica. Per favorire le operazioni sono giunti anche i vigili del fuoco con una squadra da Busto Arsizio e con gli uomini del nucleo SAF, visto che la persona ferita si trova in fondo a una scarpata. Presenti anche la PolFer, i Carabinieri e la Polizia Locale di Besnate. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata elitrasportata all’ospedale di Circolo di Varese.
La zona è quella di via Monterosa, non lontano dal campo sportivo del paese, quello dove gioca la Besnatese, e ai margini di un’area boschiva. La ferrovia passa al di sotto del piano stradale dove, invece, si trova un ponticello pedonale che consente di scavalcare i binari. La donna sarebbe giunta con una bicicletta, ritrovata poco distante. Le indagini sono affidate alla PolFer di Milano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Fontana al Corriere torna a parlare della necessità di un cambio di passo nella Lega
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.