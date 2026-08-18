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Gallarate/Malpensa

Besnate, donna gravemente ferita accanto alla ferrovia: interviene l’elisoccorso

La chiamata intorno alle 10 del mattino: a notare la persona a terra alcuni operai. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Circolo di Varese

ferita besnate

Una donna di 60 anni è stata ritrovata gravemente ferita a Besnate, nei pressi della linea ferroviaria Luino-Gallarate-Milano. Secondo le prime informazioni, la persona coinvolta sarebbe stata notata intorno alle 10 di oggi (martedì 18 agosto) da alcuni manutentori che hanno allertato soccorritori e forze dell’ordine.

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Besnate, la zona del ritrovamento della donna ferita 4 di 5
Besnate, la zona del ritrovamento della donna ferita
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Besnate, la zona del ritrovamento della donna ferita
Besnate, la zona del ritrovamento della donna ferita

Sul posto si sono mossi sia i mezzi del 118, compreso l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e atterrato in un prato adiacente alla zona, oltre ad ambulanza e automedica. Per favorire le operazioni sono giunti anche i vigili del fuoco con una squadra da Busto Arsizio e con gli uomini del nucleo SAF, visto che la persona ferita si trova in fondo a una scarpata. Presenti anche la PolFer, i Carabinieri e la Polizia Locale di Besnate. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata elitrasportata all’ospedale di Circolo di Varese.

La zona è quella di via Monterosa, non lontano dal campo sportivo del paese, quello dove gioca la Besnatese, e ai margini di un’area boschiva. La ferrovia passa al di sotto del piano stradale dove, invece, si trova un ponticello pedonale che consente di scavalcare i binari. La donna sarebbe giunta con una bicicletta, ritrovata poco distante. Le indagini sono affidate alla PolFer di Milano.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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