Besnate, donna gravemente ferita accanto alla ferrovia: interviene l’elisoccorso

Una donna di 60 anni è stata ritrovata gravemente ferita a Besnate, nei pressi della linea ferroviaria Luino-Gallarate-Milano. Secondo le prime informazioni, la persona coinvolta sarebbe stata notata intorno alle 10 di oggi (martedì 18 agosto) da alcuni manutentori che hanno allertato soccorritori e forze dell’ordine.

Galleria fotografica Besnate, la zona del ritrovamento della donna ferita 4 di 5

Sul posto si sono mossi sia i mezzi del 118, compreso l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e atterrato in un prato adiacente alla zona, oltre ad ambulanza e automedica. Per favorire le operazioni sono giunti anche i vigili del fuoco con una squadra da Busto Arsizio e con gli uomini del nucleo SAF, visto che la persona ferita si trova in fondo a una scarpata. Presenti anche la PolFer, i Carabinieri e la Polizia Locale di Besnate. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata elitrasportata all’ospedale di Circolo di Varese.

La zona è quella di via Monterosa, non lontano dal campo sportivo del paese, quello dove gioca la Besnatese, e ai margini di un’area boschiva. La ferrovia passa al di sotto del piano stradale dove, invece, si trova un ponticello pedonale che consente di scavalcare i binari. La donna sarebbe giunta con una bicicletta, ritrovata poco distante. Le indagini sono affidate alla PolFer di Milano.