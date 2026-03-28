Rissa nella notte a Ponte Tresa: due persone in ospedale

Notte movimentata a Ponte Tresa, dove intorno alle 2 si è verificata una violenta rissa nei pressi della zona di via Luino, vicino alla chiesa. Due persone straniere, rispettivamente di 37 e 38 anni, sono rimaste coinvolte nell’episodio e hanno avuto bisogno di cure mediche (foto d’archivio).

Il bilancio è di due feriti: uno è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo, con una prognosi di dieci giorni, mentre l’altro è stato accompagnato al presidio ospedaliero di Luino in codice verde, con condizioni meno preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con un’ambulanza della Padana Emergenza e una di SOS Cunardo, supportati anche dall’automedica. Presenti inoltre i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Luino, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due uomini finiti in ospedale sarebbero intervenuti per sedare un’altra aggressione scoppiata poco prima nella stessa zona. La situazione sarebbe poi degenerata, dando origine alla rissa che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Le posizioni dei coinvolti sono attualmente in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per chiarire responsabilità e contesto dell’accaduto.