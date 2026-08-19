Tris Solbiatese nel test contro la Vergiatese, Gatti: “Stiamo crescendo”

La Solbiatese conquista una vittoria netta nell’amichevole mattutina disputata a Gallarate contro la Vergiatese. La formazione nerazzurra si è imposta per 3-0 contro la compagine che milita nel campionato di Eccellenza, mostrando buone indicazioni in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

A sbloccare la partita è stato Monteiro Barbosa, a segno al 10′ del primo tempo. Nella ripresa la Solbiatese ha poi allungato il punteggio trovando le altre due reti con Sylla e Njie, che hanno fissato il risultato finale.

Il commento del mister

Al termine del test è arrivata l’analisi dell’allenatore nerazzurro. «Una partita di preparazione alla mattina non è mai facile – il commento di Roberto Gatti – contro un avversario che dirà la sua nel campionato di Eccellenza. Tutto sommato è stata una prestazione sufficiente. Dobbiamo sistemare ancora tante cose ma a livello condizionale stiamo sicuramente crescendo e questo è importante».

Verso la Coppa Italia

Per la squadra si avvicina ora il primo appuntamento ufficiale della stagione sportiva. Dopo il ciclo di amichevoli, i nerazzurri saranno impegnati domenica 23 agosto nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in trasferta sul campo dell’Arconatese.

L’impegno si preannuncia subito probante per la formazione nerazzurra. «Una gara ufficiale viene ancora utilizzata come partita di preparazione – la conclusione di mister Gatti – e sarebbe bello andare avanti perché poi c’è un’altra gara prima del campionato. Sicuramente non sarà una passeggiata, sarà subito un impegno molto difficile». La squadra che uscirà vincitrice dalla sfida tra Arconatese e Solbiatese affronterà poi il Varese al turno successivo.