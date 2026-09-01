Con il primo settembre aumentano biglietti e abbonamenti Trenord

Da oggi, martedì 1° settembre, viaggiare sui treni regionali lombardi costa di più. Sono entrate in vigore le nuove tariffe Trenord, con aumenti che interessano biglietti e abbonamenti e che si fanno sentire anche sulle tratte utilizzate dai viaggiatori della provincia di Varese .

Le nuove tariffe sono entrate ufficialmente in vigore appunto oggi, 1° settembre 2026: Trenord ha pubblicato sia il nuovo tariffario sia quello precedente, valido fino al 31 agosto.

L’adeguamento riguarda i titoli di viaggio del servizio ferroviario regionale e si traduce, a seconda della fascia chilometrica, in rincari di alcuni centesimi sul singolo viaggio ma anche in aumenti più consistenti per chi utilizza frequentemente il treno e acquista abbonamenti.

Un esempio particolarmente vicino ai pendolari e ai viaggiatori della provincia di Varese è quello della tratta Gallarate-Milano, collegata direttamente dai treni Trenord con percorrenze che oscillano tra i 35 e i 50 minuti.

Per questa relazione, che rientra nella fascia chilometrica 21-50 chilometri, il biglietto ordinario passa da 5,20 a 5,40 euro.

Venti centesimi in più per una singola corsa: una cifra contenuta se osservata sul singolo spostamento, ma che assume un peso diverso per chi percorre la tratta più volte nel corso del mese.

Gli aumenti visti da Busto Arsizio

A registrare subito il cambiamento è anche un lettore di VareseNews che utilizza il treno in maniera occasionale partendo da Busto Arsizio. «Il Busto Arsizio – Arcisate era a 4 euro e adesso è 4,10. Il Busto – Milano adesso è 4,60», segnala il lettore.

Gli aumenti non riguardano infatti soltanto i biglietti di corsa semplice, ma anche gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali.

Un discorso a parte riguarda il Malpensa Express, il servizio aeroportuale di Trenord che collega Milano con i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto e che interessa direttamente anche diverse stazioni del Varesotto. Il collegamento con Milano prevede complessivamente un treno circa ogni 15 minuti verso Centrale e Cadorna. Per i viaggi da Milano a Malpensa resta in vigore la specifica tariffa aeroportuale: la corsa semplice costa 15 euro, mentre l’andata e ritorno costa 25 euro.

Le tariffe aeroportuali non coincidono quindi automaticamente con quelle ferroviarie regionali calcolate in base alle fasce chilometriche. Trenord distingue infatti i titoli specifici Malpensa Express dai normali biglietti regionali e disciplina separatamente anche l’utilizzo dei treni aeroportuali per gli spostamenti che coinvolgono località lombarde lungo le linee dirette a Malpensa.

Da Gallarate, inoltre, è attiva la linea RE51 Gallarate-Malpensa-Milano Centrale, che collega la città dei Due Galli con i due terminal aeroportuali e quindi con Milano Centrale passando da Malpensa.

Aumenta anche “Io viaggio ovunque in Lombardia”

Cambiano anche le tariffe di Io viaggio ovunque in Lombardia (Ivol), il titolo integrato che consente di utilizzare il trasporto pubblico regionale.

L’abbonamento Ivol può essere utilizzato sull’intera rete del trasporto pubblico locale lombardo e anche sul servizio aeroportuale Malpensa Express, con le condizioni e gli eventuali supplementi previsti per i servizi di prima classe.

Ora “l’Ivol” da un giorno costa 18,00 euro, due giorni 30,00, tre giorni 35,50, sette giorni 47,50. Il mensile sale a 118 euro, il trimestrale 341 euro, l’annuale 1137 euro.

Aumentano anche gli abbonamenti Io viaggio ovunque in Provincia (IVOP), che rappresentano un’altra delle formule utilizzate da chi si sposta con continuità sul territorio.

Restano invece su un sistema tariffario distinto i titoli STIBM di Milano e Monza Brianza, dove il costo è calcolato in base alle zone attraversate e non alla sola distanza chilometrica.