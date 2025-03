Malnate celebra le donne e presenta il progetto sulla toponomastica al femminile

Mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 20:45, alla sala consiliare di Malnate, si terrà un incontro dedicato alla presentazione delle figure femminili scelte per la toponomastica cittadina. L’evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna, rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare il contributo delle donne alla storia locale.

Durante la serata verranno raccontate le storie delle personalità femminili che saranno onorate con l’intitolazione di luoghi pubblici attualmente privi di una denominazione specifica. Tra questi figurano i giardini comunali, il parco giochi di via Cavalier Brusa, il parco giochi di via Firenze, il parco giochi di San Salvatore, la pista di atletica e molte altre aree della città.

Il progetto vedrà la sua realizzazione nei prossimi mesi con l’installazione delle targhe dedicate, un gesto concreto per rendere omaggio a donne che hanno lasciato un segno significativo nella comunità.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza ed è un’opportunità per approfondire la conoscenza della storia locale attraverso il riconoscimento del ruolo femminile nel tessuto sociale e culturale di Malnate.