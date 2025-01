Da Maria Montessori alla “signora del baseball”, a Malnate la toponomastica diventa più femminile

Malnate sarà un po’ più al femminile. Lo aveva accennato l’assessora e vicesindaca Maria Croci nel corso dell’incontro con la Giunta riunita dello scorso ottobre (leggi qui): è stato presentato e verrà messo in atto nel corso di questo anno scolastico il progetto che ha come scopo «riequilibrare la presenza femminile nella toponomastica cittadina, con l’obiettivo di celebrare donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia locale e nazionale». Fino a oggi, infatti, su tutto il territorio comunale solo poche vie sono intitolate alla memoria di personaggi femminili (Alba Nembri, Celeste Monetti, Isabella Tagliabue, Colomba Zucca, Luigia Sanvito e Sant’Anna). Il progetto per implementare la toponomastica femminile non sarà però per le strade ma per luoghi pubblici

Promosso dall’Assessorato alla Gentilezza e Pari Opportunità, con il supporto della consigliera Cecilia Carangi, il progetto entrerà in vigore nell’anno scolastico 2024/2025 e rappresenta, spiegano dal Municipio «un passo significativo verso una rappresentazione più inclusiva e paritaria».

Un omaggio a figure femminili di rilievo

L’iniziativa prevede l’intitolazione di 18 luoghi pubblici a figure femminili che si sono distinte per il loro valore, meriti o legame con il territorio di Malnate. La selezione delle donne onorate è stata guidata da criteri specifici: cittadine malnatesi che si sono distinte per i loro contributi o meriti; donne che hanno lasciato un’impronta significativa sul territorio cittadino; figure femminili di valore storico che hanno vissuto nelle vicinanze di Malnate: donne di rilevanza storica universale per il loro agire.

Un progetto per promuovere memoria e inclusività

Questo intervento si inserisce nell’ambito di un impegno più ampio verso la parità di genere e la promozione di una cultura della gentilezza. Attraverso la valorizzazione della memoria di donne straordinarie, il Comune di Malnate punta a ispirare le generazioni future, sottolineando il contributo femminile alla storia e alla società.

Malnate diventa così un esempio virtuoso di come le amministrazioni locali possano guidare il cambiamento sociale, rendendo visibili figure spesso trascurate dalla narrazione storica tradizionale.

I nuovi luoghi e le loro dediche

L’elenco dei luoghi pubblici di Malnate che verranno intitolati alle donne selezionate:

Pista ciclabile San Salvatore I – Alfonsina Marini Strada

Pista ciclabile San Salvatore II – Trebisonda Valla (detta Ondina)

Parchetto via Cavalier Brusa (angolo via Emilia) – Nuccia Casula

Parchetto via Firenze – Lietta Bulloni Patrini

Campetto della Scuola Secondaria di Primo Grado – Teresa Maggio Realini

Campo d’Atletica di via Baracca – Samia Yosuf Omar

Asilo Nido Comunale – Grazia Honneger Fresco (autorizzazione in deroga, persona mancata da meno di dieci anni)

Giardino Asilo Nido Comunale – Maria Montessori

Giardino davanti al Palazzo Comunale – Laura Prati

Parchetto via della Vignaccia – Bianca Maggioni

Parco inclusivo di Piazza delle Tessitrici – Raffaella La Crociera

Aiuola via Garibaldi angolo via Varese – Bianchi Luraschi in Benzoni

Parco di via Doria – Emilia Villoresi

Centro del Riuso – Luigia Giovanna “Milita” Magnoni

Parcheggio Scuola Secondaria di Primo Grado – Lea Garofalo

Parco di via Sicilia – Franca Rame

Edificio del Consultorio Familiare – Levatrici Malnatesi: Enrichetta Cadario, Ada Frattini, Luigia Borghi Strazzi

Via Lattea – Allattamento – Luisa Sargentini Spagnoli