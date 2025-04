Prima casalinga per gli Hurricane Varese: a Malnate arriva la Fiorentina BXC

Il Campionato Aibxc 2025 entra nel vivo e per la Cisv Hurricane Varese è tempo del primo appuntamento casalingo. Sabato 5 aprile alle ore 13.00, sul diamante del Gurian Field di Malnate (via Monsignor Carlo Sonzini), i campioni d’Italia in carica affronteranno la Fiorentina BXC nella terza giornata di campionato.

Dopo l’importante vittoria in trasferta per 5-4 contro la Roma All Blinds, conquistata al termine di un incontro combattuto, gli Hurricane si preparano ad accogliere tra le mura amiche una delle formazioni più promettenti del panorama nazionale. La squadra toscana, guidata da coach Ilaria Di Giulio, è reduce da una sconfitta interna contro i Lampi Milano (7-1), ma resta un avversario da non sottovalutare, capace di esprimere un gioco dinamico e in continua crescita.

Gli Hurricane proveranno a sfruttare il turno casalingo per ottenere la seconda vittoria stagionale. L’obiettivo è proseguire il cammino con determinazione, senza cali di concentrazione, per confermare quanto di buono già mostrato nelle prime uscite stagionali.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “CISV Hurricane Varese” e sul canale YouTube “CISV-APDCiechiIpoSportVA”, con aggiornamenti in tempo reale anche sulle principali chat della società.