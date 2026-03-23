StraLugano 2026, la città si prepara alla grande festa dei 20 anni

Sono aperte le iscrizioni per la due giorni di gare tra lungolago e città in programma il 26 e 27 settembre. Percorsi per ogni livello, dalle famiglie agli atleti esperti, in un evento che punta su sport e sostenibilità

Sono già aperte le iscrizioni per la StraLugano 2026, che quest’anno celebra il traguardo del ventesimo anniversario. L’appuntamento è fissato per sabato 26 e domenica 27 settembre, quando la città ticinese tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato allo sport e alla partecipazione.

Un’edizione speciale per i 20 anni

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente significativa non solo per il traguardo raggiunto, ma anche per il riconoscimento ottenuto: la StraLugano ospiterà infatti i Campionati svizzeri di mezza maratona, confermando il proprio ruolo di primo piano nel panorama podistico nazionale.

A rendere ancora più solida la manifestazione è il rinnovo della partnership con Migros fino al 2030. Un accordo che punta a garantire continuità e qualità, con l’obiettivo di mantenere l’evento accessibile e attento alla sostenibilità.

Un weekend di gare per tutti

Il programma si svilupperà su due giornate. Sabato spazio alle gare più accessibili e partecipate, pensate anche per famiglie e amatori, con percorsi che si snodano tra il lungolago e il Parco Ciani. Domenica sarà invece il momento delle sfide più impegnative, tra cui la mezza maratona e la salita al Monte Brè, oltre a iniziative dedicate alla solidarietà e ai più piccoli. Un’offerta ampia, per coinvolgere sia atleti esperti sia chi si avvicina alla corsa per la prima volta.

Servizi e attenzione alla sostenibilità

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026 ci sarà anche la medaglia commemorativa ecosostenibile dedicata ai vent’anni della manifestazione, oltre a una maglia celebrativa in edizione limitata pensata per l’anniversario.

Confermato anche il sistema di agevolazioni per i trasporti pubblici, che consentirà ai partecipanti di raggiungere Lugano in modo più semplice e sostenibile, con viaggi gratuiti o scontati a seconda della provenienza.

Le iscrizioni sono già disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione.