Torna l’appuntamento con la classica invernale della “Stracasorate”

L’aria pungente di gennaio e il paesaggio del Basso Milanese tornano a fare da cornice a una delle grandi classiche del podismo lombardo. La Stracasorate, giunta alla sua ventiseiesima edizione, torna con un appuntamento capace di unire l’anima agonistica alla passione popolare. L’evento, nato dall’iniziativa della Contrada Sant’Antonio di Casorate Primo, propone una formula che abbraccia diverse tipologie di partecipanti, dai corridori esperti a chi desidera semplicemente una passeggiata all’aperto.

Il programma previsto per domenica 11 gennaio si snoda lungo le campagne circostanti, toccando lo storico naviglio del Villoresi. Il cuore pulsante della manifestazione è la varietà dei tracciati disponibili: accanto alla prova agonistica di 7 km, sono previste marce ludico-motorie su distanze di 7, 10, 14 e 21 km. Questo abbinamento permette di vivere l’evento sia come sfida sportiva sia come momento di aggregazione sociale.

Il ritrovo è fissato in via Garibaldi, nei pressi della Chiesetta di Sant’Antonio. La partenza per i non competitivi avverrà con modalità “alla francese” in una finestra temporale compresa tra le 8:15 e le 9. Proprio alle 9 scatterà invece il via ufficiale per la gara competitiva. Per i partecipanti è previsto uno speciale ristoro finale che valorizza i sapori del territorio, offrendo pane con l’uva, the caldo e vin brulé.

Le iscrizioni sono fissate a 6,50 euro per chi sceglie di ricevere il riconoscimento finale, rappresentato da una confezione di riso carnaroli da 1 kg, mentre il costo è di 4 euro senza premio. L’organizzazione ha previsto premi per i primi quattro classificati di ogni categoria della prova competitiva e riconoscimenti speciali per i venti gruppi più numerosi. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Contrada Sant’Antonio.