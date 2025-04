La pasta “Frescha” torna nei supermercati per rendere più buona la Pasqua

Dopo un primo successo ottenuto nelle passate festività natalizie, la pasta “Frescha” è di nuovo disponibile nei punti vendita Tigros fino a Pasqua.

“Frescha” (si chiama proprio così, con la “acca”…) è un nuovo marchio di pasta fresca artigianale che ha un obiettivo solidale: prodotta dalla Cooperativa San Luigi di Varese, promuove infatti l’inclusione sociale offrendo opportunità lavorative a persone con disabilità o in situazioni di svantaggio. La produzione è varesina doc: avviene infatti in un piccolo ma attrezzatissimo pastificio situato in via Cesare Correnti, una laterale di viale Borri, a Varese, dove vengono realizzati vari formati di pasta fresca e gnocchi.

Durante le festività natalizie del 2024, “Frescha” è già stata distribuita in alcuni supermercati: ora, per la Pasqua, torna sugli scaffali continuando a rappresentare un esempio di come un prodotto alimentare possa coniugare qualità e impegno sociale.

Per saperne di più è possibile andare in un supermercato Tigros: in particolare venerdì 11 aprile, i ragazzi coinvolti nel progetto saranno presenti nei supermercati di Varese, Malnate, Solbiate Arno, Buguggiate e Canegrate per raccontare l’iniziativa e promuovere il prodotto.