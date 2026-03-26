Lavori sulla rete elettrica a Buguggiate: possibili disagi
Venerdì 27 marzo dalle 14:30 alle 18:30 sospensione del servizio idrico nelle vie Isonzo e Santa Caterina per un intervento programmato da e-distribuzione sulla rete elettrica
Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo i residenti della frazione Montalbo a Buguggiate dovranno fare i conti con un’interruzione programmata del servizio idrico. Il disagio è causato da un intervento tecnico sulla rete elettrica pianificato da e-distribuzione, che andrà a interessare direttamente gli impianti che alimentano la cabina di rilancio idrico gestita da Lereti.
Orari e zone interessate
I lavori si svolgeranno in una fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 18:30. Durante questo intervallo, la mancanza di energia elettrica alla cabina di rilancio comporterà lo stop dell’erogazione dell’acqua nelle zone limitrofe. In particolare, i rubinetti rimarranno a secco nelle vie Isonzo e Santa Caterina.
Avvertenze per il ripristino
Al termine dell’intervento tecnico, previsto per il tardo pomeriggio, il servizio tornerà gradualmente alla normalità. Lereti avvisa però che potrebbero verificarsi dei temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, un effetto comune dopo le sospensioni del flusso nelle tubature. In questo caso, il consiglio è quello di lasciar scorrere l’acqua per qualche istante prima di utilizzarla per scopi alimentari o domestici.
L’impegno dei tecnici
Il personale di Lereti ha assicurato di aver messo in campo tutte le misure organizzative e tecniche per contenere i disagi e velocizzare le operazioni di ripristino. L’intervento alla cabina di Montalbo rientra nelle attività necessarie per garantire l’efficienza degli impianti che servono il territorio di Buguggiate.
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