Che fare nel weekend di Ferragosto: 14, 15 e 16 agosto

C’è chi passerà il giorno di Ferragosto camminando nel buio verso il Colle di San Maffeo per aspettare l’alba, chi si mangerà un piatto di lavarello sotto le luci del lungolago di Ranco, chi guarderà i fuochi a Laveno, chi “scalerà” il Campo dei Fiori e chi sceglierà un picnic tra le torri del Monastero di Torba o nei giardini di Villa della Porta Bozzolo.

Il weekend che porta al 15 agosto è quello che chiude molte delle grandi feste della tradizione — a Bizzozero, al Campo dei Fiori, a Ranco, a Laveno — e che intreccia, come ogni anno, sagre di paese, concerti, escursioni e proposte culturali in tutta la provincia.

EVENTI IN EVIDENZA

Ad Angera sabato 15 agosto, dalle 8 alle 19, tra piazza Garibaldi e il lungolago, arriva lo shopping di Ferragosto con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Tutte le informazioni

A Rescaldina il Ferragosto si accende con LatinFiexpo: sabato 15 agosto Hawaiian & Angurian Party, tra danza, gastronomia latinoamericana e musica fino alle 3. Tutte le informazioni

A Cassano Magnago prosegue fino al 23 agosto il Summer Green Festival, un mese di gusto e musica nell’area della Chiesa di Sant’Anna (chiuso il lunedì e il martedì), tra gnocco fritto, fritto misto e concerti dal vivo. Tutte le informazioni

LE SAGRE E GLI EVENTI DI FERRAGOSTO

A Varese Bizzozero, nel parco comunale di largo Gajard, l’Associazione Club Bizzozero festeggia i 50 anni della Festa di Ferragosto: cucina aperta a mezzogiorno e sera dal 1° al 16 agosto, pista da ballo dalle 21. La sera si balla con il trio Barbara e Luca, mentre domenica 16 il gran finale è affidato al Trio Oro Puro, con l’estrazione della lotteria alle 22. Tutte le informazioni

Sul Campo dei Fiori si chiude invece la Festa della Montagna, quest’anno più lunga del solito e carica di un significato speciale: il Gruppo Alpini Varese festeggia infatti il proprio 95° anniversario di fondazione. Il gran finale è fissato per sabato 15, con la Santa Messa all’Altare delle Tre Croci in memoria dei Caduti senza Croce e l’ammainabandiera. Tutte le informazioni

A Ranco, sul lungolago, la Pro Loco festeggia la 49ª edizione di Ferragosto sotto il Salice, dal 12 al 16 agosto ai Giardini Gianni Rodari: protagonisti i piatti di lago, dal lavarello ai ravioli di persico. Una novità, quest’anno: niente spettacolo pirotecnico, per una scelta di sostenibilità economica che permetterà di destinare le risorse ad altre iniziative. Tutte le informazioni

A Laveno Mombello torna invece il Ferragosto Lavenese, sul lungolago: in scena fuochi d’artificio e benedizione delle barche, entrambi al 15 . Tutte le informazioni

A Bizzarone, sul Colle Sant’Ambrogio, prosegue “I Carbunatt”, la Sagra della Madonna Assunta giunta alla 49ª edizione: nove giorni di sapori, dal 7 al 15 agosto, che si chiudono anche loro proprio a Ferragosto. Tutte le informazioni

A Barasso, da venerdì 14 a lunedì 17 agosto, la Festa dell’Assunta unisce celebrazioni religiose, momenti conviviali in oratorio e la tradizionale processione mariana. Tutte le informazioni

A Cavagnano, frazione di Cuasso al Monte, dal 13 al 16 agosto è tempo di Ferragosto Cavagnanese, tra buon cibo e musica: il 15 agosto la festa si vive anche a pranzo. Tutte le informazioni

Per chi cerca invece un Ferragosto più tranquillo, sabato 15 agosto il FAI apre le porte del Monastero di Torba a Gornate Olona e di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno per un doppio appuntamento tra picnic, giochi e visite guidate, con cestini picnic prenotabili in anticipo. Tutte le informazioni

A Volandia, a Somma Lombardo, il Ferragosto si vive in famiglia: sabato 15 visite guidate gratuite alla sezione aeronautica e sconto del 20% sui biglietti, mentre sabato e domenica si può salire nel cockpit dell’F-104 Starfighter nel Padiglione Forme del Volo, con tanto di sfida di aerei di carta per i più piccoli. Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

A Lavena Ponte Tresa il format “Lavena Comica”, ideato da Marisa Rampin, raddoppia quest’anno l’appuntamento: dopo la serata di cabaret dell’8 agosto, venerdì 14 agosto alle 21 tocca al cinema all’aperto, con la proiezione del documentario “Io sono Lago”, inserito nel programma del Festival dei Laghi Lombardi. Tutte le informazioni

Sempre a Lavena Ponte Tresa, sabato 15 agosto alle 20.30, nell’area feste, la Compagnia Abraxa Teatro di Roma porta in scena uno spettacolo per famiglie nell’ambito della Festa dei Colori – Terra e Laghi. Tutte le informazioni

Venerdì 14 agosto alle 18, sul Sacro Monte di Varese, “I venerdì del Pogliaghi” propone un aperitivo al ristorante Colonne seguito dalla visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, a cura di Archeologistics. Tutte le informazioni

Venerdì 14 agosto alle 21.15 per la rassegna di cinema all’aperto Esterno Notte a Varese va in scena la pellicola Smart working di Svevo Moltrasio. Dettagli su filmstudio90.it.

Domenica 16 agosto, sempre per Esterno Notte alle 21.15 a Varese e sempre ai Giardini Estensi è in programma il film Il prigioniero di Alejandro Amenábar. Dettagli su filmstudio90.it.

A Saronno, sabato 16 agosto alle 21.15, la rassegna Cinema sotto le stelle a Casa Morandi propone “Unicorni” di Michela Andreozzi, con Valentina Lodovini, Thony e Lino Musella.

ARTE E MOSTRE

A Varese, ai Musei Civici di Villa Mirabello, prosegue fino al 30 agosto “Giù le Armi“, la mostra di Claudio Benzoni e Fausto Bianchi che dal 25 luglio al 30 agosto porta un’arte che non rappresenta la guerra, ma la fa sentire. Tutte le informazioni

Milano – Alla Triennale di Milano la pittura senza confini di Francesco Clemente. La retrospettiva In Between, aperta fino al 6 settembre, segue la pittura di Clemente attraverso ritorni, deviazioni e metamorfosi, senza imporre al visitatore una lettura cronologica – Tutte le informazioni

Varese – In sala Veratti fino al 31 agosto la mostra dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese. L’esposizione propone un dialogo tra l’arte contemporanea e gli affreschi storici della Sala Veratti con un calendario di eventi che spaziano dalle conferenze sui grandi pittori del passato alla scoperta delle meridiane del Varesotto – Tutte le informazioni

MUSICA

A Materia, Castronno, venerdì 14, torna l’Aperi-Song: dalle sigle tv ai riff di chitarra rock, al venerdì sera l’ora dell’aperitivo diventa un grande gioco musicale a squadre. Per vincere servono riflessi, memoria e sangue freddo. Tutte le informazioni

Prende il via venerdì 14 agosto la 46ª stagione degli Antichi Organi, con concerti pensati apposta per il Ferragosto: sabato 14 ad Ardena di Brusimpiano, il 15 a Tronzano, domenica 16 a Montegrino Valtravaglia. Tutte le informazioni

Si conclude nel weekend di Ferragosto anche Jazz in Maggiore, giunto alla 18ª edizione: il gran finale è a Brezzo di Bedero domenica 16 agosto, con il duo De Aloe-Canale. Tutte le informazioni

Appuntamenti musicali a Viggiù venerdì 14 e domenica 16: venerdì 14 l’evento si aprirà con un aperitivo accompagnato da vinili e DJ set curato da Street Radio Station, seguito alle 21.00 dallo show acustico dal vivo di Tank & Mitzi. La musica proseguirà poi con un nuovo DJ set fino a mezzanotte. Domenica 16 Villa Borromeo ospiterà alle 17 la 13ª edizione della rassegna, intitolata “Non c’è che una stagione: l’Estate”. Un percorso tra parole e note curato ed interpretato da Marta Ziggiotti Fontana e Nicoletta Realini, con l’accompagnamento di Fabio Sioli alla tastiera. Tutte le informazioni

ESCURSIONI

A Valmorea, la notte tra il 14 e il 15 agosto si trasforma in un trekking notturno nel bosco: si cammina fino al Colle di San Maffeo, a Rodero, per accogliere insieme l’alba di Ferragosto. Tutte le informazioni

SPORT

Sul Lago Maggiore, a Maccagno, sabato 15 agosto torna la storica Regata del Canalone, organizzata dall’Unione Velica Maccagno per la sua 61ª edizione. Tutte le informazioni