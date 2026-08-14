Cocaina pronta per lo spaccio, arrestato 21enne a Mesenzana

Undici dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute, oltre a 205 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. È quanto i Carabinieri della Stazione di Luino hanno trovato nella disponibilità di un 21enne di nazionalità marocchina, arrestato in flagranza di reato nella mattinata di mercoledì 12 agosto.

Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è arrivato al termine di un’attività di controllo avviata dopo diverse segnalazioni arrivate nei giorni precedenti da parte di cittadini.

Al centro delle segnalazioni c’era una Fiat Panda bianca, condotta da un giovane che, secondo quanto riferito, avrebbe ceduto sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della movida tra Luino, Germignaga e Mesenzana.

I Carabinieri della Stazione di Luino hanno quindi intensificato i servizi di prossimità e i controlli nelle aree indicate, monitorando anche la circolazione lungo le principali arterie stradali della zona. L’obiettivo era individuare il veicolo segnalato e verificare i movimenti del conducente.

La svolta è arrivata nella mattinata di mercoledì, quando i militari, nell’ambito di un servizio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Luino, hanno individuato la Panda nel parcheggio di un ipermercato di Mesenzana.

Dopo una breve attività di osservazione, i militari hanno circondato l’area e proceduto al controllo dell’automobile e all’identificazione del conducente. La successiva perquisizione ha permesso di trovare le 11 dosi di cocaina e il denaro contante. Il 21enne non avrebbe opposto resistenza.

Il giovane, in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di una patente di guida rilasciati dalle autorità spagnole, è stato quindi arrestato. Dopo gli atti di rito e il foto-segnalamento, è stato trasferito nella Casa circondariale di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sua posizione e le eventuali responsabilità: oggi, venerdì 14 agosto, l’udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini preliminari di Varese

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il 21enne, entrato in Italia nell’autunno del 2025, aveva già alle spalle un precedente analogo. Nel marzo 2026, infatti, era stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Pesaro dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. In quell’occasione il Tribunale di Pesaro, con giudizio direttissimo, lo aveva condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa.

L’arresto di mercoledì arriva ora al termine dei controlli intensificati dai militari nell’area dell’Alto Varesotto, anche alla luce delle segnalazioni relative alla presenza di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione frequentati dai più giovani.