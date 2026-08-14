Cocaina pronta per lo spaccio, arrestato 21enne a Mesenzana
I Carabinieri della Stazione di Luino hanno fermato un giovane marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Trovate 11 dosi di cocaina e 205 euro in contanti
Undici dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute, oltre a 205 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. È quanto i Carabinieri della Stazione di Luino hanno trovato nella disponibilità di un 21enne di nazionalità marocchina, arrestato in flagranza di reato nella mattinata di mercoledì 12 agosto.
Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è arrivato al termine di un’attività di controllo avviata dopo diverse segnalazioni arrivate nei giorni precedenti da parte di cittadini.
Al centro delle segnalazioni c’era una Fiat Panda bianca, condotta da un giovane che, secondo quanto riferito, avrebbe ceduto sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della movida tra Luino, Germignaga e Mesenzana.
I Carabinieri della Stazione di Luino hanno quindi intensificato i servizi di prossimità e i controlli nelle aree indicate, monitorando anche la circolazione lungo le principali arterie stradali della zona. L’obiettivo era individuare il veicolo segnalato e verificare i movimenti del conducente.
La svolta è arrivata nella mattinata di mercoledì, quando i militari, nell’ambito di un servizio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Luino, hanno individuato la Panda nel parcheggio di un ipermercato di Mesenzana.
Dopo una breve attività di osservazione, i militari hanno circondato l’area e proceduto al controllo dell’automobile e all’identificazione del conducente. La successiva perquisizione ha permesso di trovare le 11 dosi di cocaina e il denaro contante. Il 21enne non avrebbe opposto resistenza.
Il giovane, in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di una patente di guida rilasciati dalle autorità spagnole, è stato quindi arrestato. Dopo gli atti di rito e il foto-segnalamento, è stato trasferito nella Casa circondariale di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la sua posizione e le eventuali responsabilità: oggi, venerdì 14 agosto, l’udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini preliminari di Varese
Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il 21enne, entrato in Italia nell’autunno del 2025, aveva già alle spalle un precedente analogo. Nel marzo 2026, infatti, era stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Pesaro dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. In quell’occasione il Tribunale di Pesaro, con giudizio direttissimo, lo aveva condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa.
L’arresto di mercoledì arriva ora al termine dei controlli intensificati dai militari nell’area dell’Alto Varesotto, anche alla luce delle segnalazioni relative alla presenza di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione frequentati dai più giovani.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
lenny54 su È il 44enne Mirko Bertellini l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso Federico Venco
lenny54 su Insulti al sindaco Galimberti, vandalizzata a Varese la piscina Copelli
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su È Federico Venco il motociclista gentile vittima dell’omicidio di Somma Lombardo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.