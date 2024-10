Decoro urbano, asfaltature e opere pubbliche: i primi 100 giorni della giunta Cannito a Malnate

Nella serata di giovedì 17 ottobre la Giunta comunale di Malnate ha esposto in una conferenza stampa il lavoro svolto nei primi tre mesi di mandato. Ogni assessore ha illustrato il cammino intrapreso in questi primi – circa – 100 giorni e quelli che saranno i passi futuri.

Ad aprire l’incontro è stato ovviamente il sindaco Nadia Cannito: «Abbiamo Indetto questa conferenza per raccontare i primi 3 mesi di mandato. Rinnoviamo il ringraziamento agli elettori, le sfide che ci aspettano sono tante, la giunta è un gruppo molto unito e ognuno offre tutto il tempo a disposizione per l’amministrazione, aspetto che mi rende molto contenta. Amministrare in questo momento non è facile. Mi sono spesa con parole importante rispetto al decoro urbano e il mio impegno in questo primo periodo è stato indirizzato in quella direzione, mettendo in essere due variazioni di bilancio. Questo ha portato 63mila euro di interventi fino a novembre per taglio erba, siepi e piante, ai quali si aggiungono più di 10 mila euro per la sistemazione dei parchi pubblici e 9mila euro per la manutenzione e pulizia dei cimiteri. Per le strade abbiamo aggiunto, oltre ai 400 mila euro già previsti di asfaltature, altri 600 mila euro con la stessa finalità, per rispondere chiaramente alla forte esigenza espressa dai cittadini rispetto al manto stradale e alla relativa sicurezza nella mobilità cittadina».

«Riguardo alle opere legate al Pnrr – prosegue il sindaco – si sono conclusi i lavati al campo sportivo di via Gasparotto che è già stato consegnato alle società, sono quasi ultimati i lavori all’area feste di via Pastore mentre al castello del parco Primo Maggio, dopo mesi di stop in primavera ed estate, sono finalmente ripartiti. Riguardo alle opere pubbliche: la rotatoria davanti al municipio sarà ultimata a fine dicembre con i primi test che hanno già dimostrato una buona risposta rispetto alla fluidità del traffico mentre i lavori su via Matteotti sono stati traslati nel 2025 per non creare un ulteriore disagio viabilistico».

«Andremo inoltre a traguardare – spiega poi Nadia Cannito – nei primi 15 giorni di novembre un altro obiettivo fondamentale per la nostra amministrazione, ossia l’approvazione del piano generale del territorio, strumento fondamentale per la pianificazione di tutti gli interventi che cambieranno davvero Malnate. Abbiamo ricostituito le 4 consulte comunali che hanno già iniziato a lavorare su progetti concreti, da realizzare sul territorio. Ringrazio e auguro buon lavoro ai nuovi presidenti: Luca Croci, Mauro Sarasso, Davide Longo e Anna Crotta. Ho voluto fortemente costituire una nuova commissione consigliare permanente che si occuperà di realizzare azioni di prevenzione al dissesto idrogeologico. Chiaramente al centro di questa attività ci sarà anche la folla di Malnate e tutto il bacino del Lanza e dell’Olona di nostra pertinenza.È in fase di costituzione l’associazione dei giovani di Malnate, che si è già riunita in una prima assemblea pubblica e che ha già iniziato a lavorare con l’assessore alle politiche giovanili su diversi progetti da realizzare insieme all’amministrazione, che ha già iniziato a stanziare un budget a supporto delle suddette attività».

La parola è poi passata al vicensindaco e assessore ai servizi educativi Maria Croci: «Grazie alla collaborazione di tutti sia riusciti ad accogliere tutte le richieste per i servizi di pre e post scuola .L’asilo nido resta il nostro fiore all’occhiello e da settembre si sono aggiunte altre due educatrici. Proseguono le attività delle attività culturali con diversi eventi in programma e la nuova presidente della consulta culturale è Anna Crotta. La biblioteca ha numeri in aumento, anche perché è stato ampliato l’orario di apertura fino a 6 giorni alla settimana. Un altro punto al quale teniamo molto è il lavoro museale. Stiamo inoltre studiando, in vista della giornata contro la violenza di genere, delle intitolazioni a figure femminili malnatesi che si sono contraddistinte».

L’assessore Gigi Baroni, sport e urbanistica, spiega: «Riprenderà il progetto sport nelle scuole primarie che si avvale delle associazioni del territorio per lezioni nelle ore di educazioni motorie. Il 24 novembre inaugureremo il campo di via Gasparotto, mentre abbiamo aperto un canale con il Prefetto per istituire una commissione permanente per ambiente e dissesto idrogeologico. Riguardo l’abbandono rifiuti: purtroppo la maleducazione e l’inciviltà di una minoranza vanno a discapito di chi attua i giusti comportamenti. Nell’ultima seduta è stata approvata mozione per l’inasprimento sanzioni per chi getta i rifiuti in maniera scorretta, ma bisogna rimarcare che si tratta di una estrema ratio. Prima di questo, infatti, l’amministrazione rilancia l’educazione per corretta per la gestione spazzatura e piattaforma ecologica. Verrà comunque implemento il servizio di videosorveglianza, anche per evitare queste situazioni».

Piero Battaini, assessore con delega ai lavori pubblici, ha analizzato la situazione della grandi opere: «Possiamo dire che dei lavori in cantiere due sono giunti a conclusione, il campo di via Gasparotto e l’area feste di via Pastore, e ringrazio mio predecessore Paolo Albrigi, per il lavoro svolto. Per il Parco I Maggio ci sono stati dei ritardi per delle criticità riscontrate ma rimaniamo fiduciosi nei termini di consegna a marzo 2026. Riguardo alla rotatoria di piazza Vittorio Veneto i lavori stanno proseguendo velocemente e verranno conclusi in tempo per il 31 gennaio così da ottenere il finanziamento dalla Provincia di Varese di 500mila euro entro 31 gennaio. Speriamo inoltre di chiudere il cantiere entro la fine del 2024 così da rendere fruibile la rotatoria il prima possibile, anche per problematiche legate al traffico. Proseguono inoltre i lavori per il Polo Civico, la consegna prevista per il 31 gennaio 2026.

L’assessore ai servizi sociali, comunicazione, giovani e turismo, Carola Botta: «Si è già riunito il Gruppo Giovani, aperto a tutti per capire le esigenze dei ragazzi malnatesi cercando di realizzare loro desideri; nel primo incontro è emersa una prima proposta per uno spettacolo con giovani comici di Varese e un comico nazionale. Stiamo organizzando diverse manifestazioni, anche in concomitanza con giornate particolari come il 14 novembre per il diabete e il 2 dicembre per la lotta all’Aids. Riguardo ai servizi sociali stiamo portando avanti il lavoro sul nuovo regolamento che, appena sarà pronta la bozza, verrà condiviso anche con le forze di opposizione. Questo strumento avrà l’obiettivo di conformarci alle norme vigenti e mira, nel pieno rispetto della missione dei servizi sociali, all’incremento delle capacità di azione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni persona, creando anche opportunità nei contesti di vita. Vogliamo anticipare che il 1 dicembre verrà installata una pista di pattinaggio al parcheggio delle scuole medie e verrà utilizzata anche per le ore di motoria degli alunni di quarta e quinta primaria e delle scuole medie. Stiamo inoltre lavorando ai totem informativi che verranno collocati il prossimo anno agli ingressi di Malnate e nei punti nevralgici ed è stato aperto il profilo Instagram della biblioteca».

Ultimo in ordine di tempo l’assessore al bilancio Enrico Torchia: «Penso che il bilancio debba essere improntato su responsabilità, oculatezza, sostegno alle fragilità e attenzione al decoro. Quest’anno ci piacerebbe approfondire la progettazione partecipata del bilancio con stake holder che possano avere voce per forme di rendicontazione sociale. Abbiamo messo un piccolo tassello a favore del consiglio dei bambini dedicando appositamente un capitolo che potranno gestire in autonomia. Riguardo alla farmacia comunale abbiamo dato atto di velocizzare il percorso scelto per la concessione. Rispetto al personale comunale, invece, a fronte del pensionamento di alcune colonne portanti si è proceduto tramite concorsi a nuovi ingressi molto validi sia in area uffici demografici, ragioneria e anagrafe con percorso professionale interessante e non potrà che portare bene all’ente. Abbiamo attivato al mio assessorato il tirocinio di formazione per uno studente di economia per capire come funziona il Comune. Prosegue così la convenzione con l’università che porterà anche a collaborazioni per il nido e per la comunicazione. Prosegue invece il grande lavoro di digitalizzazione degli uffici comunali e dei registi anagrafe, anche perché la mole di lavoro è davvero imponente».