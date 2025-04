Il video dell’incidente a Gemonio: il camion sbanda e finisce fuori strada, operai in soccorso dell’autista

Sono immagini che riprendono in diretta il momento dell’incidente quelle che il nostro giornale pubblica oggi, lunedì 14 aprile, a poche ore dall’incidente avvenuto questa mattina attorno alle 8.30 lungo la Strada Provinciale 1, al confine tra Gemonio e Caravate. Il filmato, ripreso da una telecamera a circuito chiuso, mostra chiaramente i momenti in cui l’autoarticolato perde il controllo, sbandando e uscendo di carreggiata.

Nel video si nota il camion che improvvisamente devia verso il margine della strada, finendo in una scarpata. Immediatamente dopo l’incidente, alcuni operai si precipitano sul posto per prestare i primi soccorsi all’autista, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Il loro intervento tempestivo ha permesso di rassicurare il conducente in attesa dell’arrivo dei soccorsi ufficiali.

Sul posto erano già intervenuti in mattinata i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gemonio. Le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino della viabilità sono proseguite nelle ore successive. Le cause dell’incidente restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.