Il recital su Michele Ferrero conclude la Sagra di San Pietro a Gemonio

L’ultima settimana del mese di giugno, a Gemonio, è tradizionalmente dedicato alla Sagra di San Pietro, la festa patronale dedicata al santo titolare sia della parrocchia sia della antichissima chiesa romanica che si trova al crocevia tra la strada che collega Varese e Laveno e quella proveniente da Besozzo.

Quest’anno la ricorrenza ha già vissuto due momenti musicali: il tradizionale concerto del Corpo Filarmonico Gemoniese e quello tra gospel e pop proposto dalla Compagnia della Gru – giovedì 26 – inserito nel ciclo di spettacoli “Musicuvia” che porta le sette note in tutta la Valcuvia.

Domenica 29 giugno la Sagra di San Pietro si conclude con il lato religioso ma anche con quello culturale. Alla mattina è infatti prevista la processione che prende il via dalla chiesa parrocchiale di San Rocco – nel centro del paese – per raggiungere San Pietro dove è prevista la santa messa alle ore 10. Al termine momento conviviale con l’aperitivo sul sagrato.

Nel pomeriggio, alle 18, spazio invece al teatro con un recital dedicato alla storia e alla vita di Michele Ferrero, l’imprenditore piemontese che nel 1964 inventò la celebre Nutella e che è stato capostipite della celebre azienda dolciaria che è tutt’ora uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare italiano. “Michele Ferrero, un imprenditore a fianco delle persone” è il titolo della rappresentazione in cui si spiega come la vita di Ferrero sia stata caratterizzata da un’estrema riservatezza, da una profonda fede religiosa, dall’amore per la sua famiglia e verso la sua terra.