Crollo nella cava di Molera a Solbiate con Cagno: area messa in sicurezza, chiusi gli accessi

Paura questa mattina nelle Cave di Molera, nel territorio comunale di Solbiate con Cagno, dove una parte della parete interna è crollata, probabilmente nella notte tra lunedì e martedì. A dare notizia dell’episodio è stato direttamente il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi, attraverso un aggiornamento pubblico.

Galleria fotografica Crollo alle Cave di Molera 4 di 4

L’allarme è stato lanciato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Valle del Lanza, che hanno immediatamente segnalato il crollo. Il sindaco, insieme ai volontari GEV e alla Protezione Civile di Solbiate con Cagno, si è recato sul posto per una prima ricognizione e per coordinare le operazioni urgenti di messa in sicurezza dell’area.

«Abbiamo provveduto alla chiusura di tutti e tre gli accessi principali – ha spiegato Broggi – posizionando transenne e segnaletica per impedire l’ingresso e prevenire ulteriori rischi per chi frequenta abitualmente la zona».

Non si registrano feriti, ma l’amministrazione comunale invita alla massima prudenza e al rispetto delle limitazioni temporanee di accesso, in attesa di verifiche più approfondite sulla stabilità della parete e sull’estensione del danno.

«Ringrazio le GEV e la Protezione Civile per la prontezza e la collaborazione – ha aggiunto il primo cittadino –. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto».

L’area resterà interdetta al pubblico fino a nuova comunicazione, mentre proseguono i monitoraggi e le valutazioni tecniche. Il Comune fornirà aggiornamenti nei prossimi giorni.

Le Cave di Molera sono un luogo suggestivo e immerso nella natura più volte utilizzato come sfondo per shooting fotografici o video clip.