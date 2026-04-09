Iscrizioni aperte per la tradizionale Cena di Gala di Sos Malnate

Un’occasione per stare insieme e soprattutto fare del bene sostenendo il futuro dei giovani. SOS Malnate scalda i motori per la sua tradizionale Serata di Gala, l’appuntamento benefico fissato per venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20. La cornice dell’evento sarà la Cascina Diodona di via Hermada.

Un investimento sui giovani del territorio

Il ricavato della serata, che prevede un contributo di 70 euro a partecipante, sarà interamente devoluto al progetto dal titolo emblematico: “Un anno che cambia una vita”. L’obiettivo è finanziare i percorsi di Leva Civica Lombarda, permettendo ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni di intraprendere un percorso formativo e di servizio all’interno dell’associazione, supportando i volontari nelle attività quotidiane di soccorso e assistenza.

Le parole del presidente Pedrazzini

Si tratta di un’iniziativa che punta a creare un ponte tra le nuove generazioni e il mondo del volontariato attivo. «Ogni anno SOS Malnate investe nei giovani attraverso i progetti di Leva Civica Lombarda – spiega Massimo Pedrazzini, presidente di SOS Malnate – offrendo a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di vivere un anno di servizio, formazione e responsabilità al fianco dei volontari. Questa esperienza, insieme con il Servizio Civile, rappresenta spesso il primo vero passo nel mondo del lavoro, ma soprattutto un’occasione concreta per essere utili alla collettività».

Il valore della solidarietà a Malnate

Il sostegno dei cittadini diventa quindi fondamentale per coprire i costi vivi di queste esperienze. «I costi dei rimborsi mensili per i giovani però sono interamente sostenuti dall’associazione – prosegue Pedrazzini – e la Serata di Gala 2026 è dedicata a rendere possibile il finanziamento di uno di questi percorsi: un anno di servizio per un giovane, un investimento sul futuro del nostro territorio e sui valori della solidarietà».

Come partecipare e prenotare

Per partecipare alla serata è necessario prenotare il proprio posto entro lunedì 11 maggio. Gli organizzatori hanno messo a disposizione due riferimenti diretti: è possibile contattare Marco Sarti al numero 0332 428555 (o via mail a info@sosmalnate.it) oppure rivolgersi a Franco Francescotto al numero 0332 429469.