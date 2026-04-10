Energia e Sorrisi a Malnate per la Giornata dello Sport
La Consulta Sportiva ha coordinato una mattinata di prove pratiche e giochi di squadra coinvolgendo le società del territorio in un progetto educativo e sociale
Il campo sportivo “L. Caccivio” di Malnate si è trasformato oggi in un vivace centro di aggregazione per la Giornata dello Sport, coinvolgendo centinaia di giovanissimi studenti in una mattinata dedicata al movimento e alla condivisione. L’evento, baciato dal sole, ha visto i bambini delle classi terze e quarte delle primarie dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” protagonisti di un percorso multidisciplinare che ha celebrato i valori del fair play.
Un campo trasformato in palestra a cielo aperto
L’iniziativa è stata curata con attenzione dalla Consulta Sportiva del Comune di Malnate, che ha saputo coordinare le diverse realtà del territorio per offrire una proposta educativa di alto livello. I piccoli atleti hanno lasciato i banchi di scuola per sperimentare diverse discipline, guidati dagli istruttori delle Associazioni Sportive Malnatesi che hanno messo a disposizione tempo e competenze.
Il ruolo delle associazioni locali
Il cuore pulsante della manifestazione è stata la collaborazione tra il mondo scolastico e quello dell’associazionismo. Attraverso prove pratiche e giochi di squadra, gli alunni hanno potuto approcciarsi a sport differenti, scoprendo nuove passioni in un contesto stimolante e mai banale. La varietà delle attività proposte ha permesso di catturare l’attenzione di ogni partecipante, garantendo stimoli qualitativi per tutta la mattinata.
Valore educativo e coesione sociale
Al termine delle attività, il bilancio tracciato dagli organizzatori è estremamente positivo. La giornata non è stata solo un’occasione di esercizio fisico, ma una vera festa della comunità che ha saputo creare sinergia tra le istituzioni e le famiglie. L’entusiasmo dei bambini, rientrati in classe stanchi ma felici, conferma l’efficacia di queste esperienze vissute all’aria aperta.
Lo sport come pilastro della crescita
Il successo di questa edizione ribadisce quanto lo sport sia considerato un pilastro fondamentale per la crescita dei cittadini di domani a Malnate. Conclusa questa sessione tra sorrisi e corse, la macchina organizzativa guarda già al futuro, con l’obiettivo di rendere la prossima edizione ancora più coinvolgente per tutto il tessuto sociale cittadino.
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