A Malnate la 79esima Sagra Settembrina: il programma tra tradizione e novità

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano le serate culinarie romana e irlandese, la risottata con lo chef Sergio Barzetti a Monte Morone e lo spettacolo finale dei Truzzi Volanti

La Sagra Settembrina di Malnate si prepara a spegnere settantanove candeline. Da sabato 5 a lunedì 14 settembre l’oratorio di via San Francesco 1 torna a trasformarsi nel cuore pulsante della comunità per la storica manifestazione che chiude tradizionalmente la stagione estiva. Un appuntamento attesissimo dai cittadini e da tanti visitatori dai paesi vicini, pronto a proporre un ricco menù tra gastronomia, musica, momenti culturali e tradizioni locali.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà legato alla mostra allestita nella chiesa di San Martino e intitolata “Campanili: Malnate e Monte Morone radici, responsabilità e speranza!”. L’esposizione intende riscoprire la storia e l’identità del territorio attraverso i suoi simboli religiosi e paesaggistici.

I primi appuntamenti: tra Sicilia, Valtellina e tradizioni lombarde

L’apertura della festa è prevista per sabato 5 settembre con la Santa Messa, seguita da una cena a tema siciliano con le specialità della regione e dalla serata danzante curata dal centro Lena Lazzari. Domenica 6 settembre la cucina si sposterà in Valtellina per una serata gastronomica che farà da cornice alla presentazione della mostra sui campanili, guidata dagli esperti Maurizio Ampollini e Andrea Bernasconi.

Lunedì 7 settembre si proseguirà con la cena rustica a base di trippa e tagliatelle ai funghi o al cinghiale, accompagnata dallo spettacolo di Multivisione firmato da Edoardo Tettamanzi. Martedì 8 settembre spazio ai sapori lombardi con il risotto alla milanese e all’ossobuco, seguiti dal karaoke e dal ballo in compagnia del gruppo locale “Femmes Fatales”.

La settimana tra cori, quiz e novità in cucina

Mercoledì 9 settembre tornerà la tradizionale serata in collaborazione con gli Alpini: a tavola ci saranno polenta, spezzatino, gorgonzola e salsiccia, mentre nella chiesa di San Martino si esibirà il coro “Amici Miei” di Calcinate del Pesce. Giovedì 10 settembre sarà il turno della serata hamburger per i più giovani, affiancata dalla decima edizione del “Quizzone”.

Il weekend si aprirà venerdì 11 settembre con la cena di mare a base di spaghetti allo scoglio e fritto misto e con il concerto sinfonico dell’orchestra Ukom dedicato a Mendelssohn. Sabato 12 settembre, dopo la Messa festeggiata con i preti novelli Don Stefano e Don Emanuele, debutterà una delle novità di quest’anno: la cena con piatti della tradizione romana, seguita dalla musica dal vivo della “MissMatch band” sul sagrato.

Il finale a Monte Morone e lo spettacolo dei Truzzi Volanti

Domenica 13 settembre le celebrazioni si sposteranno a Monte Morone per la Messa celebrata da Monsignor Panighetti. A seguire è allestito un pranzo picnic sul monte con la risottata preparata dallo chef Sergio Barzetti insieme agli “Amici del Chicco Duro”. Nel pomeriggio si tornerà a San Martino per le visite guidate al campanile e il concerto di campane. La serata proporrà un’altra nuova proposta culinaria con la cena irlandese, prima del grande finale con lo spettacolo acrobatico dei Truzzi Volanti al campo da basket.

La manifestazione si chiuderà ufficialmente lunedì 14 settembre alle 20.30 con il torneo di Burraco in oratorio. Un successo reso possibile dall’impegno dei tantissimi volontari e dal sostegno del Comune di Malnate.

Info e prenotazioni

Per consultare il programma completo, prenotare i cenoni o richiedere informazioni è possibile visitare il sito www.sagrasettembrina.it, contattare il numero 3791874600 o consultare le pagine Facebook e Instagram dedicate alla Sagra Settembrina.