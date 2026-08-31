“Rock the Jungle” a San Fermo: musica e solidarietà per i Gorillas

Torna a Varese l’appuntamento con Rock the Jungle, lo storico festival ad ingresso libero organizzato al Campo Sportivo di San Fermo in via Sette Termini. Sabato 5 e sabato 12 settembre la manifestazione proporrà due giornate tra musica dal vivo, sport, cultura hip hop e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per consentire ai ragazzi con scarse possibilità economiche di iscriversi e coprire le spese associative della squadra di football americano dei Gorillas.

Talk, workshop e la cultura Hip Hop a San Fermo

La giornata di sabato 5 settembre prenderà il via nel primo pomeriggio con una serie di appuntamenti dedicati alla cultura urban. Un gruppo di giovani creators condurrà il talk “Lake Monsters” per intervistare diverse personalità della scena rap e hip hop, affiancati dal giornalista Marco Tresca di Materia e Varesenews.

A seguire si terrà un doppio workshop gratuito e a partecipazione libera dedicato alle discipline del rap e del writing, dove chiunque potrà cimentarsi nelle tecniche di scrittura e di arte urbana guidato dal rapper ed educatore varesino Fabio Kaso e dal writer Emanuele Resmini, in collaborazione con Street Arts Academy, Spazio Desteenazione e Iron Tatoo.

La musica sul palco: dai giovani emergenti fino ai veterani

I concerti sul palco principale scatteranno alle 19.00 con l’apertura affidata ai giovani talenti locali. Ad alternarsi saranno prima il collettivo lacustre “Blackworld”, formato da Mantesam, Solo Pedro, Hell Loco e DJ RasTony, e successivamente la “Repulso Posse”, arrivata dal Valdarno varesino con IlComico, Vi Luca, Rauk e Dj Shahmat.

Spazio poi ai grandi nomi del panorama rap con l’esibizione di Egreen. L’artista italo-colombiano, cresciuto tra Varese e Milano e punto di riferimento dell’underground nazionale, si presenterà al pubblico insieme a Caluiano, Damn Daniel e Peter Wit dell’etichetta Payback Records.

La reunion dei Sano Business e l’offerta gastronomica

Il momento clou della serata musicale sarà rappresentato dalla reunion dei Sano Business, lo storico collettivo milanese nato negli anni Novanta. Sul palco salirà Bassi Maestro, figura tra le più autorevoli dell’hip hop italiano con oltre quindici album solisti e collaborazioni internazionali, insieme a DJ Zeta, Rido MC e Supa per riproporre uno show che ha segnato la storia della scena indipendente a vent’anni dalle ultime uscite ufficiali.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico curato da Tumiturbi con cibo e bevande per il pubblico del campo sportivo.

Sabato 12 settembre la giornata dedicata al flag football

L’evento proseguirà poi la settimana successiva. Sabato 12 settembre il Campo Sportivo di San Fermo ospiterà una giornata interamente incentrata sullo sport con le prove pratiche e le dimostrazioni di flag football, la variante del football americano senza contatto e adatta a giovani di tutte le età. La giornata sarà accompagnata da musica diffusa, servizio bar attivo e ulteriori novità che verranno svelate nel corso del primo appuntamento del 5 settembre.