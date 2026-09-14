A Cuveglio torna il “Risveglio“, una giornata per il benessere e l’inclusione

Domenica 20 settembre in piazza Marconi la terza edizione della manifestazione promossa da A.ge Cuveglio e Ascovova. Yoga, tai chi, laboratori, musica e ristoro per una festa aperta a tutte le generazioni

Il cuore di Cuveglio torna a battere per il benessere e l’inclusione. Domenica 20 settembre, dalle 15, piazza G. Marconi, davanti al palazzo comunale, ospiterà la terza edizione del «Risveglio di Cuveglio», la Giornata del Benessere e dell’Inclusione promossa dalle associazioni A.ge Cuveglio odv e Ascovova, con il patrocinio del Comune di Cuveglio.

A presentare l’appuntamento è l’assessore Irene Bardelli, che sottolinea il valore di una manifestazione pensata per riunire tutte le generazioni, dai più piccoli agli anziani, attraverso attività gratuite, condivisione e socialità. Un progetto che quest’anno si arricchisce della partecipazione di Madre Terra, Angeli in moto, il Cavedio e della nuova Consulta Giovani Cuveglio, al debutto nella manifestazione.

Il programma propone occasioni per prendersi cura di corpo e mente. Ci saranno lo yoga mamma-bambino con Roberta Beggio, il tai chi con Lucia Cova, il bagno di campane tibetane con Sabino Moschella e il laboratorio di composizione floreale con Andrea Peri. Spazio anche all’arte terapia per bambini e adulti con Emanuela Vincenzi, al truccabimbi e al laboratorio di bambole curato dalle volontarie di Brenta.

Non mancheranno gli esperti olistici Laura Ilardi, Manuela Fiorina, Valentina Minauro e Gandi. Tra le novità di questa edizione c’è l’armocromia, proposta da Agnese Binda, per scoprire i colori più adatti al proprio incarnato.

La giornata proseguirà con musica live a cura del Dj Tommy Colombo. Per chi vorrà fermarsi a cena sarà disponibile un’area ristoro organizzata dalla Pro Loco Cuveglio e dal Centro anziani di Vergobbio, per concludere la festa all’insegna della convivialità.

Un appuntamento che punta a rafforzare i legami della comunità, abbattere le barriere e offrire a tutti un’occasione di incontro e partecipazione.