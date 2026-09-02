Casale Litta accende il forno del 1792: torna la Festa dei fichi

Dal 10 al 13 Settembre 2026, il borgo varesotto celebra la 17ª edizione della storica sagra. Tra cortili addobbati, il mitico forno del 1792, musica per tutti i gusti, spettacoli piromusicali e voli in mongolfiera

I cortili del borgo tornano ad aprirsi, lo storico forno del 1792 si riaccende e nell’aria torna il profumo della brüsela cui fich. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre Casale Litta ospita la 17esima edizione della

FESTA DEI FICHI

L’edizione 2026 segna anche un traguardo speciale: i “Matt de Casàa“ festeggiano infatti 10 anni alla guida dell’organizzazione, portando avanti con passione una tradizione nata nel lontano 1997. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Casale Litta e il fondamentale sostegno delle aziende locali.

Il gusto della tradizione: si riaccende lo storico forno del 1792

Per quattro giorni l’intero paese si vestirà a festa. I suggestivi cortili del centro storico apriranno le porte per offrire i piatti tipici della cucina locale e imperdibili prelibatezze a base di fichi, veri e propri protagonisti della sagra.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà l’accensione dello storico forno del 1792, sapientemente ristrutturato nel corso degli anni grazie ai fondi raccolti nelle precedenti edizioni e alle mani sapienti di alcuni volontari del paese. Dal forno sfornerà a ciclo continuo la regina della festa: la tradizionale e inimitabile brüsela cui fich.

Musica, balera e spettacolo piromusicale

La festa inizia giovedì 10 settembre con la musica degli Effetto Vasco, tribute band dedicata a Vasco Rossi. Venerdì 11 sarà invece la volta di DJ Dos, mentre sabato 12 settembre la musica sarà affidata a DJ Colo & Cliff.

Per gli amanti del ballo, tutte le sere sarà Balera in Piazza; si danzerà sulle note dell’Orchestra Molinari, e tutti i cortili del borgo prenderanno vita con un ricco programma diffuso di musica e performance per ogni gusto.

Uno dei momenti più attesi è previsto per la serata di sabato 12 settembre, quando il cielo sopra Casale Litta sarà illuminato da uno spettacolo piromusicale di Setti Fireworks, con fuochi d’artificio sincronizzati con la musica.

Domenica 13 settembre, una giornata immersiva per tutta la famiglia

La giornata conclusiva prenderà il via fin dalle prime luci del mattino con il tipico mercatino dell’artigianato allestito tra le vie del borgo e una spettacolare esposizione di auto e trattori d’epoca.

Dopo il pranzo nei cortili, il programma proseguirà nel pomeriggio con numerose iniziative pensate anche per le famiglie. I bambini potranno partecipare a laboratori dedicati alla pigiatura dell’uva e alla produzione del formaggio.

Il borgo farà inoltre un salto indietro nel tempo grazie alla collaborazione con Compagnia Bianca, che porterà a Casale Litta spettacoli di falconeria, cantastorie e rievocazioni d’epoca.

Tra le proposte della domenica sono previsti anche voli in mongolfiera, per osservare dall’alto Casale Litta e le colline circostanti.