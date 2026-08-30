A Borgomanero torna il Parco del gusto con piccoli produttori e artigiani del cibo

La manifestazione, quest’anno si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre, e proporrà una ricca selezione del panorama regionale dei piccoli produttori e artigiani del cibo, una squadra di una cinquantina di espositori

Ottava edizione in arrivo. In occasione della Festa dell’Uva, come ormai consuetudine il Parco del Gusto sbarca nel parco di Villa Marazza a Borgomanero. La manifestazione, che quest’anno si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre, proporrà una ricca selezione del panorama regionale dei piccoli produttori e artigiani del cibo, una squadra di una cinquantina di espositori che comporranno il Mercato della Terra delle Colline Novaresi, una delle edizioni più grandi e importanti dei mercati della chiocciola.

Il fine settimana alla Marazza è organizzato dalla Condotta Slow Food Colline Novaresi, insieme al Comune di Borgomanero, alla Pro Loco di Borgomanero e alla Fondazione Marazza, con il patrocinio e il sostegno di ATL Terre dell’Alto Piemonte – sezione di Novara, e con il patrocinio della Provincia di Novara, e porrà il centro dell’attenzione ancora una volta sul cibo locale, sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, sulla sostenibilità, sulla tutela della biodiversità e sul rispetto per l’ambiente, sull’ormai noto claim scandito dalle tre A: ascolta, assapora, acquista.

Immersi nel verde di un parco tra i più bei salotti verdi di tutto l’Alto Piemonte, dalle ore 10.00 alle 20.30 di sabato 5 e domenica 6 settembre si potrà fare la spesa al Mercato della Terra con le eccellenze piemontesi, per poi soffermarsi per bere e mangiare presso l’area ristoro limitrofa al mercato, partecipare a degustazioni guidate di birre artigianali, vivere l’animazione per i più piccoli, e le altre attività ed eventi collaterali che vivacizzeranno il parco.

Mercato della Terra delle Colline Novaresi

Il Parco del Gusto proporrà anche quest’anno alla città di Borgomanero e al territorio una importante tappa del Mercato della Terra delle Colline Novaresi, una cinquantina di piccoli produttori provenienti principalmente dall’Alto Piemonte ma non solo, prodotti e cibi locali e di stagione, per una spesa a prezzi equi, per chi compra e per chi vende: ortofrutta, olio, riso, farine, formaggi, miele, zafferano, salumi, pane, liquori, spezie ed erbe aromatiche, birre artigianali, dolci, gelato, confetture, composte e molto altro.

Questi i produttori presenti:

La Chiocciola di Prato Sesia, Prato Sesia NO, Chiocciole per gastronomia

Az. Agr. Rabellotti Stefano, Galliate NO, Farine, riso e snack salati (solo domenica)

Ass. Produttori Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto, Cureggio e Fontaneto d’Ag. NO, Cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto

Pasticceria Pezzaro*, Cossato BI, Dolci artigianali

Pasticceria Boriolo Cav. Mario, Novara NO, Dolci artigianali

Banda Biscotti – Il Sogno Soc. Coop. Soc. Onlus*, Verbania VB, Dolci artigianali

Mug Sufflè*, Segrate MI, Granole e dolci artigianali

100Venti, Borgomanero NO, Birra artigianale

Birrificio 5+*, Mattarello TN, Birra artigianale

Eranomele Craft Cider*, Buscate MI, Sidro artigianale

Az. Agr. Bolamperti Federico, Oleggio NO, Ortofrutta e trasformati

Il Borgo Verde Soc. Agr. Coop., Borgomanero NO, Ortofrutta (solo domenica)

Az. Agr. Corbàh*, Varallo Pombia, NO, Frutta e trasformati

La Natura Felice, Paruzzaro NO, Ortofrutta e trasformati

Az. Agr. La Valle*, Gattico NO, Piccoli frutti e trasformati

Az. Agr. La Bessa*, Magnano BI, Nocciole

Cascina Avignone*, Carentino AL, Nocciole

Az. Agr. Enrico Covolo, Coggiola BI, Zafferano

Zaffenera, Az. Agr. Ferraris Gianmichele*, Valduggia VC, Zafferano

Az. Agr. Massimo Morre Aglio di Caraglio*, Caraglio CN, Aglio

Noccio Peppers*, Aramengo AT, Peperoncini e trasformati

Az. Agr. Cà nel Bosco*, Portula BI, Formaggi caprini

Cascina La Vetriata*, Casale Monferrato AL, Formaggi caprini

Az. Agr. La Ghiviola, Vocca VC, Formaggi vaccini

Az. Agr. Baragiooj, Ameno NO, Formaggi vaccini

Lab 5.5 – Profumi di Pane, Cossano Belbo CN, Pane artigianale

Apicoltura nei Boschi, Colazza NO, Miele

Apicoltura Tozzini Agnese, Maggiora NO, Miele

Comunità Slow Food Pronubi Alto Piemonte, Colline Novaresi NO, Miele

Apiario d’Autore Aps, Omegna VB, Miele

Liquorificio La Culma*, Lessona BI, Liquori

Distilleria Marchisio*, Portula BI, Grappe

Az. Agr. Cascina La Grà*, Donato BI, Vermut ed erbe officinali

Melly’s Kombucha*, Torino TO, Analcolici

Antica Torre, Pella NO, Gelato artigianale

Pasta e Co., Santhià VC, Pasta fresca (solo domenica)

Cascina Losetta*, Rosta TO, Gallina bianca Saluzzo e trasformati di pollo e coniglio

Az. Agr. Valle del Rosa, Bannio Anzino VB, Salumi

Az. Agr. Scopel Umberto La Bruera*, Cossato BI, Salumi (solo domenica)

Soc. Agr. Risicultori di Razza, Novara NO, Riso Razza77

Az. Agr. I.I.S. “G. Bonfantini”*, Novara NO, Riso

Az. Agr. Veglio Piero, Moncalvo AT, Olio

Lavanda di Alice*, Vigliano Biellese BI, Trasformati di lavanda (solo sabato)

Torrefazione Caffè Comero, Romagnano Sesia NO, Caffè

Saint Raphael Drogheria*, Torino TO, Spezie, erbe aromatiche, tisane

* produttore ospite

CHIOSCHI E FOOD TRUCK

Gruppo 9 settembre – Allegra Brigata, Borgomanero NO, Chiosco

Liceo del Gusto, Borgomanero NO, Chiosco

C’è Pasta per Te, Sesto Calende VA, Food truck

ASSOCIAZIONI LOCALI E PROGETTI

Croce Rossa Borgomanero, Borgomanero NO

Emporio Borgo Solidale, Borgomanero NO

Centro Antiviolenza e Cooperativa Irene, Borgomanero NO

Patto della Comunità educante della città di Borgomanero

Provincia di Novara

LIBERO INGRESSO A TUTTO L’EVENTO

Area Ristoro

Limitrofa all’area mercato, presso uno spazio anche coperto dove trovare birre artigianali, sidro artigianale, bevande analcoliche, polenta e tapulone, trippa, panini con la porchetta, risotti, pinse romane e focacce, primi di pasta fresca, altri piatti della tradizione e cibi locali proposti dai chioschi e food truck presenti. In particolare il risotto alla borgomanerese sarà disponibile domenica dalle ore 17.30, su prenotazione presso lo stand dell’Allegra Brigata Gruppo 9 Settembre oppure al numero di tel. 333-3614374.

IL PROGRAMMA

SABATO 5 SETTEMBRE

h. 10.00 apertura Mercato della Terra delle Colline Novaresi

h. 10.00 A partire dal mattino saranno presenti i volontari della Croce Rossa di Borgomanero con un’esposizione di attrezzature e mezzi di emergenza.

h. 11.00 (primo turno) e h. 16.00 (secondo turno). “Come le api anche la comunità danza”, laboratorio di danzaterapia promosso dall’Associazione Pronubi e curato da Michele Poletti. Un’esperienza coinvolgente ispirata al mondo delle api e alla vita dell’alveare, per esplorare insieme in modo creativo e accessibile i concetti di relazione, collaborazione e senso di appartenenza all’interno di una comunità. Per info e iscrizioni: WhatsApp 334-3533320. Ritrovo presso stand Pronubi dell’Alto Piemonte. A offerta libera, per sostenere i progetti di Pronubi APS.

h. 15.00 Incontro a tema: Word Cafè sul contrasto allo spreco alimentare presso lo stand di Emporio Borgo Solidale. Per info e iscrizioni: WhatsApp 335-1030080.

h. 17.00 Laboratorio sul cibo dedicato ai più piccoli presso lo stand di Emporio Borgo Solidale. Per info e iscrizioni: WhatsApp 335-1030080.

h. 16.00-19.00 Degustazione birre artigianali, 3 assaggi a 5 euro guidati da Unionbirrai Beer Taster. Info: Daniele 333-3242639, danielebertozzi81@gmail.com / Max 339-4449763

DOMENICA 6 SETTEMBRE

h. 10.00 apertura Mercato della Terra delle Colline Novaresi

h. 15.00 e h. 16.00 Circo e teatro di strada: “Una Coppia Scoppiata” del Duo Più o Meno. Uno spettacolo di circo e teatro di strada dove due personaggi si spalleggiano in virtuosismi e acrobazie. Marcel ed Alice, il clown bianco e la sua vittima, uno autoritario e severo l’altro incapace e pasticcione. Si troveranno insieme a superare delle difficoltà, uscendone sempre immuni. Persino la prova con il fuoco, tanto temuta da tutti, diventerà un gran momento di ilarità.

Musica e animazione per i più piccoli

Durante la due giorni accompagnamento musicale by Christian, inoltre animazione per i più piccoli e truccabimbi all’aperto nel parco by Ottavia.

DATE E ORARI:

Sabato 5 settembre: dalle ore 10.00 alle ore 20.30

Domenica 6 settembre: dalle ore 10.00 alle ore 20.30

Il Mercato della Terra delle Colline Novaresi

Dopo il Parco del Gusto, il Mercato della Terra delle Colline Novaresi ruoterà in diverse località del medio novarese, in un percorso di crescita pluriennale coerente, sostenibile e utile per il territorio. Sabato 19 e domenica 20 settembre farà tappa alla Fiera della Cipolla Bionda a Fontaneto d’Agogna; domenica 6 dicembre infine a Carpignano Sesia in occasione della Festa d’Inverno con mercato natalizio in centro paese. In precedenza quest’anno è stato a Romagnano Sesia in centro paese, domenica 22 marzo per la Festa di Primavera; poi al Collegio Don Bosco di Borgomanero sabato 18 aprile in occasione della Fiera del Giusto; in seguito domenica 10 maggio ha fatto tappa in centro paese a Cureggio, in occasione della Festa della Mamma e di Naturale!

In ogni tappa la Condotta Slow Food delle Colline Novaresi è sostenuta e collabora con il Comune, la Pro Loco, le confraternite e le altre realtà del paese, oltre che con l’ATL Terre Alto Piemonte – sezione di Novara.

Cosa sono i Mercati della Terra

I Mercati della Terra sono una rete internazionale di mercati Slow Food, che lavorano in accordo con i principi del grande movimento della chiocciola impegnato a promuovere l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, il diritto al piacere come parte della ricerca della prosperità e della felicità per tutti i territori, per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente.

I protagonisti di questo grande progetto sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo. Vendono ciò che producono e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. Sui banchi dei Mercati della Terra si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende. Non sono soltanto luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare educazione.