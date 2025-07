Al via i lavori per il raddoppio ferroviario sulla tratta Gemonio-Cittiglio

Sono iniziati i lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Gemonio – Cittiglio sulla linea Varese – Laveno di Ferrovienord. L’intervento prevede, oltre la realizzazione del secondo binario, l’adeguamento della stazione di Gemonio, la realizzazione di un ponte ferroviario sulla SS 394, il rifacimento della passerella pedonale in via Verdi – via Battisti a Gemonio e la modifica della viabilità locale. La conclusione del cantiere è prevista per l’inizio del 2027.

L’OPERA

La lunghezza complessiva del raddoppio è di 2,313 km, con un’alternanza di tratti in rilevato e trincea e specifici accorgimenti per limitare l’ingombro dell’infrastruttura ferroviaria nelle aree dove sono presenti edifici privati. L’intervento inizia prima della stazione di Gemonio, pochi metri dopo il ponte a tre archi sulla SP 45 con la posa di un nuovo deviatoio. In corrispondenza di via Roma il tracciato incontra un sottopasso ciclo-pedonale, per il quale è previsto il prolungamento verso via Isonzo e l’adeguamento delle rampe. Nella stazione a Gemonio verrà realizzata una banchina da 220 metri in corrispondenza del nuovo binario e verrà allungata la banchina già esistente: per entrambe saranno anche realizzate le pensiline di copertura. Sarà prolungato il sottopasso di stazione e verrà installata una coppia di ascensori a servizio di entrambi i binari. La passarella pedonale in via Verdi, che collega il centro abitato di Gemonio alla strada statale 394, sarà completamente rifatta nella sua struttura metallica. Nella tratta che interseca la strada statale 394 verrà invece realizzato un nuovo ponte ferroviario metallico in affiancamento a quello esistente, che avrà una lunghezza di 20 metri e spalle con un’altezza di 8,2 metri realizzate in cemento armato. Per consentire i lavori di realizzazione del nuovo ponte verrà ristretta la careggiata di via Battisti. Il raddoppio interferisce con la viabilità esistente a senso unico di via Sereni, rendendo quindi necessario il suo spostamento in affiancamento alla ferrovia per un tratto di 79 metri e la realizzazione di un muro di sostegno tra ferrovia e strada. Saranno inoltre adeguate tutte le opere dell’infrastruttura: armamento, impianti di segnalamenti e trazione elettrica, recinzioni della sede.

INTERRUZIONI PROGRAMMATE

Per consentire l’avanzamento del cantiere sono state calendarizzate interruzioni del servizio ferroviario durante il periodo estivo che interesseranno la tratta oggetto dei lavori. Nello specifico, saranno sospese le corse nella tratta Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago in sei fine settimana non consecutivi con interruzione dalle ore 22:30 del venerdì alle ore 4:00 del lunedì mattina: dalle 22:30 di venerdì 25 alle 4:00 di lunedì 28 luglio, dalle 22:30 di venerdì 1 agosto alle 4:00 di lunedì 4 agosto, dalle 22:30 di venerdì 8 agosto alle 4:00 di lunedì 11 agosto, dalle 22:30 di venerdì 22 agosto alle 4:00 di lunedì 25 agosto, dalle 22:30 di venerdì 29 agosto alle 4:00 di lunedì 1 settembre, dalle 22:30 di venerdì 5 settembre alle 4:00 di lunedì 8 settembre. Nella tratta interessata dall’interruzione sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus; le informazioni saranno rese disponibili su trenord.it e App.

«Il raddoppio della tratta Gemonio-Cittiglio è molto più di un semplice intervento tecnico: è un investimento strategico per il futuro e per il servizio della mobilità in Lombardia – sottolinea Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord –. Miglioriamo puntualità, aumentiamo la capacità della linea e rispondiamo concretamente alla crescente domanda di spostamenti rapidi ed efficienti. Per Ferrovienord il continuo rafforzamento della rete ferroviaria è fondamentale, continueremo a impegnarci con determinazione in questa direzione.”

TEMPI E FINANZIAMENTI

La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 2027. L’intervento è finanziato completamente da Regione Lombardia con 17.851.016,31 euro, nell’ambito del Contratto di Programma con Ferrovienord.