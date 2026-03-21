Addio a Umberto Bossi: a Pontida funerali senza cerimoniale

Sarà un addio privo di sfarzi e lontano dai rigidi protocolli della politica quello che domani, sabato 21 marzo, accompagnerà Umberto Bossi nel suo ultimo viaggio. Le esequie del Senatùr si terranno alle ore 12:00 presso l’abbazia di San Giacomo a Pontida, luogo simbolo scelto non per caso, ma per chiudere un cerchio storico e umano iniziato proprio su quel prato.

Per espressa volontà della famiglia, supportata nell’organizzazione da alcuni militanti storici e dal ministro Giancarlo Giorgetti, la cerimonia non seguirà alcun cerimoniale ufficiale. Non sono previsti interventi di esponenti politici sul sagrato della chiesa: la parola sarà lasciata esclusivamente alla preghiera e al ricordo privato. L’unico strappo alla regola del silenzio sarà affidato alla tradizione: all’uscita del feretro, un coro degli alpini intonerà il “Va, pensiero”, l’inno che per decenni ha accompagnato le battaglie del fondatore della Lega.

Accesso limitato e maxischermo sul prato

La gestione degli spazi all’interno dell’abbazia riflette il desiderio di una cerimonia raccolta. Nonostante l’importanza della figura, i posti riservati saranno ridottissimi, destinati esclusivamente ai familiari più stretti e a pochissime alte cariche istituzionali. Per tutti gli altri partecipanti, l’accesso in chiesa sarà libero fino a esaurimento dei posti, senza distinzioni di rango o di tessera.

Per permettere alle migliaia di militanti e cittadini attesi di seguire la funzione celebrata dall’abate del monastero di San Giacomo, verrà allestito un maxischermo all’esterno dell’abbazia. Un accorgimento necessario per accogliere l’abbraccio del popolo leghista senza intaccare la sacralità del momento.

Sospese le altre funzioni religiose

Per ragioni organizzative e di ordine pubblico, l’Abbazia di Pontida ha comunicato che tutte le altre celebrazioni religiose previste per la mattinata di domani sono sospese. L’intera area del monastero sarà dedicata esclusivamente alle esequie, garantendo il regolare afflusso dei presenti in un clima di ordine e rispetto.