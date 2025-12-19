Nuova stazione e ponti: il punto sul raddoppio ferroviario tra Gemonio e Cittiglio
Ferrovienord aggiorna lo stato dei lavori sulla linea Varese-Laveno: interventi notturni a Gemonio per non fermare i treni e cantiere aperto per la nuova banchina
Il cantiere per il raddoppio ferroviario tra Gemonio e Cittiglio entra in una fase cruciale. Ferrovienord ha diffuso un aggiornamento sullo stato dei lavori lungo la linea Varese-Laveno, confermando che le attività procedono su più fronti per garantire l’inserimento del secondo binario e l’ammodernamento delle infrastrutture collegate. L’intero progetto, che cambierà il volto della mobilità locale, dovrebbe concludersi all’inizio del 2027.
Lo stato dei cantieri e le opere in corso
Attualmente gli interventi si concentrano sull’allargamento della sede ferroviaria nel comune di Gemonio. Per preparare lo spazio al nuovo binario, le squadre sono operative sia sul lato destro che su quello sinistro della linea esistente. Per ridurre l’impatto sul servizio, gli scavi delle scarpate in prossimità dei binari vengono eseguiti durante le interruzioni notturne della circolazione. Parallelamente, all’interno della stazione di Gemonio, è già iniziata la costruzione dei muri di contenimento e delle strutture che comporranno la nuova banchina.
Sottoservizi e muri di sostegno
Un passaggio fondamentale riguarda l’adeguamento dei sottoservizi in via IV Novembre, dove Alfa sta lavorando al nuovo sistema di smaltimento delle acque bianche e nere. Questa operazione è propedeutica alla costruzione dei muri necessari per l’allargamento del binario. Altri scavi sono in corso tra via Cesare Battisti e il passaggio a livello di via IV Novembre per la posa dei micropali di sostegno, mentre in via Sereni si sta procedendo con la formazione del rilevato ferroviario.
Il progetto complessivo
Il piano di potenziamento non si limita ai binari. L’intervento comprende infatti l’adeguamento completo della stazione di Gemonio, la costruzione di un nuovo ponte ferroviario sopra la SP 394 e il rifacimento della passerella pedonale tra via Verdi e via Battisti. È prevista inoltre una modifica della viabilità locale per integrare al meglio la nuova infrastruttura nel tessuto urbano. Gli aggiornamenti costanti sull’avanzamento dell’opera sono consultabili sul portale ufficiale di Ferrovienord.
